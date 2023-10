Probabili formazioni Roma-Slavia Praga, la decisione di Mou in attacco

Roma-Slavia Praga, le probabili formazioni della delicata quanto importante decisiva sfida di Europa League. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo un inizio di campionato a dir poco da incubo, la squadra di Mourinho si è distinta nel post Genova per un atteggiamento sottintendente un palese anelito alla ricerca di nuove risposte che permettessero di ripristinare un’identità apparsa quantomeno confusa nelle primissime giornate di campionato. Le buone notizie sono certamente arrivate nelle ultime tre gare precedenti la sosta delle Nazionali e hanno permesso di registrare un nuovo passo in avanti in classifica anche domenica scorsa, in occasione della delicata sfida contro il Monza, vinta con sforzo e dedizione.

Se lo stesso Mourinho si è detto non soddisfatto per la prestazione e le attuali condizioni fisiche di diversi giocatori, molti dei quali reduci dagli impegni proprio con le Nazionali, è altrettanto giusto evidenziare come il gol decisivo di El-Shaarawy sia stato non poco importante ai fini della classifica e di un morale da dover tenere alto in vista dei diversi impegni che attendono la Roma da qui fino a metà novembre. L’argomento più caldo della settimana in termini calcistici pare essere a tutti gli effetti quello relativo al ritorno di Lukaku a San Siro con la casacca giallorossa ma ciò non deve indurre in alcun modo a sottovalutare la partita di quest’oggi, potenzialmente cruciale per sentenziare il primo posto nel girone di Europa League.

Roma-Slavia Praga, le probabili formazioni: riposo e conferma in attacco

Posto che, dopo l’incrocio odierno con lo Slavia Praga, mancheranno ancora tre partite, quello di stasera risulta essere un vero e proprio scontro diretto di caratura europea, tra due realtà importanti e che attualmente si contendono il primato del girone G. Come noto, arrivare primi permetterebbe di saltare un turno della fase a eliminazione diretta, in una parentesi non poco ricca di impegni della stagione. Ciò spiega il motivo della centralità della partita dell’Olimpico, in programma alle ore 21 quest’oggi.

Mourinho è ben consapevole della posta in palio ma è altrettanto conscio della delicatezza più generale del momento attuale, pregno di impegni avvicinati in vista dei quali bisognerà compiere un turnover calibrato e che ben permetta di gestire le energie degli uomini a sua disposizione. Da questo punto di vista, ieri da Trigoria sono arrivate notizie rassicuranti sul fronte difensori centrali, grazie alla presenza integrale di Smalling in gruppo e di Ndicka, uscito anzitempo per un problema al piede domenica scorsa.

Non presente, invece, Spinazzola, così come Paulo Dybala e un Renato Sanches che ha continuato ad allenarsi individualmente. Tenendo conto di tale situazione e della prossimità anche della trasferta di San Siro, le scelte di Mourinho potrebbero essere le seguenti, con la possibile conferma di El-Shaarawy dopo il gol decisivo, finalizzata anche al garantire riposo a Belotti e una sua possibile staffetta con Lukaku a gara in corso.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, El-Shaarawy