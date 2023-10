Inter-Roma, l’annuncio della Curva Nord che ribalta tutto: ecco quello che è successo proprio in questi minuti

Una notizia dell’ultim’ora stravolge quelli che sono stati i piani dei tifosi dell’Inter fino a stasera. In una storia Instagram della pagina ufficiale della Curva Nord, tifo nerazzurro, si legge che i fischietti che avrebbero dovuto accogliere Romelu Lukaku a San Siro nella serata di domenica sarebbero stati vietati.

“Ennesimo abuso, fischietti vietati. Diecimila a Firenze due anni fa ok. La legge non è uguale per tutti”. Questo sono le parole che si leggono nella stories del tifo organizzato nerazzurro. E forse questo è un pensiero in meno per Big Rom, che sicuramente di fischi verrà ricoperto nel momento in cui entrerà in campo e nel momento in cui toccherà il pallone, ma non verrà sicuramente coperto come lo avrebbero potuto fare 30mila fischietti pronti e che sarebbero stati distribuiti prima del match.

Progetto fallito quindi per i tifosi dell’Inter. E l’accoglienza a Lukaku sarà quella che tutti gli ex – che non si lasciano bene – hanno nel momento in cui ritornano dove sono stati. Ovviamente al momento di ufficiale non c’è nulla, ma quello che hanno scritto i tifosi nerazzurri lascia pochissimo spazio alle interpretazioni.