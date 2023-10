Sorpresa a Trigoria: in campo con i compagni si è rivisto anche il degente di lungo corso. Ecco la nota positive. Out anche Smalling Senza sosta, come prevedibile, oggi la Roma ha ricominciato a lavorare dopo la vittoria di ieri in Europa League in vista del match contro l’Inter in campionato a San Siro di domenica pomeriggio. Lavoro differenziato ovviamente per chi è sceso in campo contro lo Slavia, mentre tutti gli altri hanno lavorato in gruppo. Dall’infermeria, comunque, non arrivano buone notizie per lo Special One.

Non c’era Smalling infatti, che ormai sembra aver definitivamente alzato bandiera bianca. Il centrale inglese che era tornato in gruppo nei giorni scorsi nella serata di ieri era stato spedito in tribuna. E poi c’è stato quel siparietto alla fine della conferenza stampa di ieri sera che ha confermato tutto quello che si sapeva. Non ci sarà, come quasi sicuramente non ci sarà Dybala.

Roma, si rivede Kumbulla

Un mezzo sorriso, lo Special One, lo ha avuto da Azmoun: l’attaccante iraniano è recuperato per il match di domenica anche se si dovrebbe accomodare in panchina: il ballottaggio lì davanti è tra El Shaarawy e Belotti. Uno dei due giocherà al fianco di Lukaku.

Un altro sorriso, questa volta pieno anche se ancora ci vorrà del tempo per vederlo in campo, c’è stato anche per Kumbulla: il difensore albanese (così come confermato ieri dal proprio agente) è ormai nella seconda parte del recupero dall’infortunio dello scorso maggio. Marash sta pian piano ritornando a lavorare con la palla e a gennaio – si spera anche prima – potrebbe essere di nuovo arruolabile. Aggregato in prima squadra anche il giovane Cichella ha infine spiegato formaroma.info.