Accordo trovato e firma in arrivo: c’è già la data. Momento positivo e il sogno Nazionale. Per il centrocampista della Roma strada in discesa

Anche Luciano Spalletti, che giovedì sera era presente all’Olimpico per vedere la Roma, avrà preso appunti. Nelle rotazioni della nazionale maggiore prima o poi entrerà anche Edoardo Bove. Il centrocampista giallorosso è in crescita costante, continua: lotta, recupera palloni e segna. E fa gol belli e importanti, come quello contro lo Slavia Praga che dopo nemmeno un minuto ha messo in discesa il match di Europa League.

Dentro il gruppo i compagni lo chiamano Daniele svela il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sì, Bove un poco a De Rossi ci assomiglia e tutti sperano che possa fare lo stesso percorso dentro il club dell’ex capitano. O almeno avvicinarsi, perché sappiamo benissimo quello che ha fatto DDR. E per farlo, comunque, ha bisogno di fiducia, quella che Mou gli sta dando, e che potrebbe avere anche domani pomeriggio a San Siro contro l’Inter: il ballottaggio per una maglia da titolare è con Aouar, anche se molti pensano che la partita contro i nerazzurri debba vedere in campo appunto Edoardo. Più veloce, pronto alla lotta, con caratteristiche diverse rispetto all’ex Lione.

Accordo trovato con Bove, c’è la data della firma

Ma oltre la fiducia del tecnico per cercare di rimanere dentro il gruppo giallorosso per molto tempo, serve anche quella della società. Che non dovrebbe tardare ad arrivare. Pronto il rinnovo contrattuale per il centrocampista con una data già ben impressa nell’agenda di Pinto.

Sì, durante la sosta di novembre della nazionale, Bove dovrebbe mettere nero su bianco su quel rinnovo con annesso adeguamento di stipendio per legarsi alla Roma almeno fino al 2028. Lui ha detto senza mezzi termini che vuole rimanere in giallorosso. E siccome tutti sono contenti la firma appare scontata. E in arrivo, soprattutto.