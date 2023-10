Inter-Roma, non solo Dybala: Mou perde un altro titolare

Inter-Roma, nuova tegola per José Mourinho alla vigilia del big match. Oltre al mancato recupero di Dybala sarà assente anche un altro titolare a San Siro.

Alla vigilia di Inter-Roma la squadra giallorossa perde pedine importanti in vista del big match del Meazza. José Mourinho non avrà disposizione Paulo Dybala, nell’ottica di gestione dell’ultimo infortunio accusato dalla ‘Joya’. Niente Inter per l’argentino che continuerà a lavorare a Trigoria per tentare il pieno recupero nelle prossime gare, prima il Lecce, poi la sfida in casa dello Slavia Praga, infine il derby. Oltre al numero 21 giallorosso, il tecnico portoghese dovrà fare a meno anche di un altro titolare in vista della sfida in casa dell’Inter di Simone Inzaghi.

Secondo le ultime notizie che arrivano dall’infermeria giallorosso neanche Leonardo Spinazzola recupera per Inter-Roma. Il big match dello stadio Meazza, con fischio d’inizio alle ore 18, è atteso come un vero e proprio esame di maturità in casa giallorossa. La Roma di Mourinho è reduce infatti da cinque vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League. L’ultima vittoria interna, per 2-0 sullo Slavia Praga, è valsa la vetta del girone G della competizione europea per l’undici giallorosso. In attesa del big match però José Mourinho deve tornare a fare i conti con le cattive notizie che provengono dall’infermeria di Trigoria.

Inter-Roma, altro forfait dopo Dybala: Spinazzola non al meglio per San Siro

Leonardo Spinazzola, dopo aver saltato la sfida europea allo Slavia Praga, sarebbe dovuto tornare sulla corsia di sinistra in vista di Inter-Roma. Ma, stando alle ultime indiscrezioni che filtrano da Sky Sport, il laterale umbro non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha afflitto dopo il Monza.

Su X ha anticipato il forfait del laterale sinistro il giornalista Angelo Mangiante. Spinazzola non è al meglio in vista di Inter-Roma e scalda i motori Nicola Zalewski, pronto a tornare da titolare sulla corsia di sinistra. Il giovane calciatore ex primavera è ben sceso in campo sia contro il Monza che in Europa contro lo Slavia Praga, ora il banco di prova è delicato in vista della sfida di San Siro.