Inter-Roma, la decisione su Dybala

Inter-Roma, ecco la decisione su Dybala: Mourinho ha deciso in questo modo in vista del big match di domani contro i nerazzurri

Era preventivabile. Adesso è quasi ufficiale. Almeno stando a quanto riportate da Mirko Calemme, giornalista di As e di calciomercato.it. José Mourinho ha preso una decisione su Paulo Dybala: il giocatore non verrà convocato per la sfida di domani contro l’Inter a San Siro.

Ancora non è del tutto recuperato l’argentino, che oggi e pure domani rimarrà a Trigoria per allenarsi e per mettere nel mirino prima il Lecce ma soprattutto la Lazio di Sarri per il derby previsto nella seconda parte di novembre. Decisione che verrà resa ufficiale solamente nel momento in cui la squadra questo pomeriggio partirà alla volta di Milano senza Dybala, visto che i convocati Mourinho non li ha quasi mai dati prima del match.

Inter-Roma, Dybala non convocato

Insomma, Dybala rimane a Roma insieme a Pellegrini, Renato Sanches e quasi sicuramente Smalling: nessuno è pronto e sugli ultimi due adesso le speculazioni diventano molte, soprattutto perché sono fermi da un pezzo e il centrocampista portoghese, inoltre, non ha avuto nemmeno una lesione. Però non riesce a tornare a disposizione di Mourinho.

Ci si affiderà quindi a Lukaku, di nuovo: il bomber belga guiderà l’attacco della Roma con El Shaarawy o Belotti al suo fianco. Mentre Spinazzola, recuperato, riprenderà il posto sulla corsia mancina che contro lo Slavia Praga in Europa League è stato occupato da Zalewski. Insomma, una Roma che si presenterà a San Siro incerottata. E purtroppo questa non è nemmeno una novità.