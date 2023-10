Addio Roma e futuro bianconero: c’è il gran ritorno del giocatore di Mourinho, che avrebbe già ponderato una decisione ben precisa. Gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che sono stati tanti gli aspetti e le questioni in grado di infiammare questa parentesi stagionale non poco ricca di eventi, è altrettanto giusto evidenziare come gli ultimi giorni siano stati contraddistinti soprattutto dalla nascita di una sorta di questione Lukaku, relativa al gran ritorno, questa volta da avversario, del centravanti belga in quel di San Siro.

Per dirla con un termine usato da Mourinho qualche tempo fa, la concatenazione di aspetti in grado di generare polemiche e discussioni è stata multifattoriale, seppur riconducibile ad una matrice comune, ossia il non tollerato atteggiamento del giocatore belga rispetto al mondo Inter tutto nel corso dell’ultima estate.

Quella odierna, come noto, è dunque destinata ad essere la giornata di Lukaku, con Big Rom prossimo all’essere posto al centro delle attenzioni mediatiche e dei tifosi nel corso della gara e anche delle ore successive. Tanta l’attesa e la curiosità relativamente al suo impatto e atteggiamento, mentre non paiono esserci dubbi circa il comportamento che distinguerà un pubblico sentitosi ferito quanto tradito da uno degli elementi più importanti del proprio recente passato.

Calciomercato Roma, Abraham e il gran ritorno in Premier: ci sono anche Tottenham e Newcastle

Allargando l’orizzonte a tempi e questioni ben più ampie, intanto, va sottolineato come Lukaku sarà certamente oggetto dell’attenzione anche nei prossimi mesi, quando in casa Roma andranno ponderate decisioni relativamente al futuro di diversi giocatori e dirigenti, oltre che su un Mourinho attualmente nell’ultimo anno di contratto giallorosso.

Tante le incertezze che contraddistinguono la futura posizione dello stesso belga, arrivato nella Capitale alla fine di un’estate turbolenta e contraddistinta dalla pedissequa ricerca di un elemento che ovviasse al lungo forfait di Abraham. Le condizioni dell’inglese, arrivato due anni e mezzo fa a Roma, unitamente al suo impatto in un campionato che potrà disputare solamente in parte, arricchiscono il corpo di incognite e dubbi circa le future decisioni della società su una questione attacco che, come detto, aveva rappresentato il topic principale anche della scorsa estate.

Indipendentemente da Lukaku e tanti altri aspetti, però, il futuro di Abraham pare andare in una decisione ben precisa. Plurimi, infatti, gli interessi nati nei suoi confronti da parte di una Premier League presso la quale Abraham non disdegnerebbe un ritorno. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Todofichajes.com, che evidenzia come l’ex Chelsea non veda l’ora di tornare in Inghilterra, dalla quale sarebbero arrivati anche nuovi apprezzamenti, questa volta da Newcastle e Tottenham.