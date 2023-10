Formazioni ufficiali Inter-Roma: la sorpresa è sulle fasce

Formazioni ufficiali Inter-Roma, tante assenze per Mourinho che è costretto alla mossa a sorpresa in attacco

È il giorno della delicatissima sfida tra Inter e Roma, con i giallorossi che arrivano a questa sfida con molte assenze. Tra le fila romanista infatti non sono partiti per Milano Smalling, Spinazzola, Renato Sanches, Dybala e Pellegrini, che a causa dei loro problemi fisici hanno dovuto dare forfait.

Dall’altra parte invece Simone Inzaghi arriva a questa sfida con una forma decisamente migliore rispetto agli avversari. Per quanto riguarda gli infortuni l’ex Lazio non avrà a disposizione per questa sfida soltanto Arnautovic e Cuadrado, e potrà dunque permettersi di schierare la miglior formazione possibile per fronteggiare lo Special One.

Questa partita potrebbe dirci molto sul futuro della Roma, una vittoria infatti rilancerebbe definitivamente le ambizioni Champions della squadra, e darebbe ancora più motivazioni in vista delle gare successive. Le assenze potrebbero giocare un ruolo chiave per la conquista della vittoria, Mourinho lo sa, ed è pronto a rischiare, ecco le scelte ufficiali da parte dei due allenatori per il big match delle 18.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

Era una dele gare più attese quella tra Inter e Roma, in particolare per il ritorno dello Special One a San Siro, davanti ad un pubblico ancora così tanto affezionato a lui dopo lo storico triplete del 2010. Purtroppo però il portoghese non sarà in campo, a causa di una squalifica rimediata contro il Monza nella gara precedente.

Mourinho è solo l’ultimo della lunga lista di assenti tra le fila giallorosse, che dovranno fare a meno anche dell’estro di Dybala, di Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini, mentre è ancora fermo ai box Renato Sanches, a causa della sua condizione fisica precaria.

Una vittoria per entrambe le squadre sarebbe fondamentale, i nerazzurri infatti conquistando i tre punti scavalcherebbero di nuovo la Juventus, che ieri vincendo in casa all’ultimo respiro contro il Verona si era assicurata la vetta della classifica, mentre per la formazione capitolina vincere vorrebbe dire candidarsi prepotentemente per un posto in Champions League, obbiettivo dichiarato della società giallorossa. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori per il big match in programma alle 18:00.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku El Shaarawy

Inter(3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez