Inter-Roma, mistero svelato: Mourinho ha sorpreso tutti

Inter-Roma è cominciata da pochi minuti, Mourinho non è in panchina a causa dell’espulsione con il Monza, ma ha scelto la postazione



La gara è una delle più importanti del fine settimana e tutti gli occhi degli appassionati di calcio italiano sono collegati a vedere la partita. Si tratta di Inter-Roma, decima giornata di Serie A con i giallorossi che arrivano dopo tre vittorie consecutive, senza contare quelle di Europa League. Nel mirino di tutti c’è senza ombra di dubbio Romelu Lukaku, a cui si aggrappano i tifosi della Roma che sperano di ottenere i tre punti.

Totalmente opposti, invece, i nerazzurri che sperano l’ex attaccante possa giocare la peggior partita della sua stagione. In particolare, l’atmosfera si è incendiata già nei giorni precedenti alla gara a causa dei preparativi dei tifosi milanesi. Questi non hanno gradito la scelta di Lukaku di non rimanere in nerazzurro e nelle ultime settimane di calciomercato ha deciso di accettare l’offerta della Roma, che si è mossa in pompa magna per lui.

Tutte le alte cariche giallorosse hanno preso parte alla trattativa, con Dan Friedkin che ha sfruttato i suoi rapporti con Tedd Bohely per ottenere il calciatore in prestito. Anche Tiago Pinto ha lavorato per giorni e giorni sul raggiungimento della fumata bianca, che poi è arrivata a pochi giorni dal gong finale.

Inter-Roma, Mourinho in tribuna stampa: niente pullman

L’acquisto ha fatto felice Mourinho che, però, questa sera non può gestire l’attaccante in prima persona a causa della squalifica. Nella gara con il Monza, José ha risposto alle provocazioni della panchina del Monza dopo la rete di El Shaarawy ed è stato espulso per la sua reazione.

Sono state tante le voci che vedevano lo Special One assistere alla gara dai posti più disparati. Quella più forte, però, voleva il tecnico di Setubal presente nella pancia dello stadio, ma solo dal pullman della Roma, come già successo nella sua avventura giallorossa. Ad inizio partita, però, è stato svelato il mistero sulla posizione di Mourinho che ha deciso di assistere alla gara dalla tribuna stampa del Meazza.