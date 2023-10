Inter-Roma non è finita: la Lega attacca Mourinho

Inter-Roma lascia strascichi polemici che coinvolgono direttamente la Lega Serie A. José Mourinho viene attaccato dopo le dure parole nel post partita di San Siro.

La Roma è reduce dal ko di San Siro, dove l’Inter di Inzaghi si è imposta di misura sulla squadra giallorossa. Al termine della gara, decisa dalla rete di Thuram nella seconda frazione di gioco, José Mourinho ha alzato la voce. Il tecnico portoghese ha tuonato contro l’arbitraggio e la decisione della Lega Serie A di disputare la gara di domenica alle ore 18, nonostante l’impegno europeo della Roma di giovedì sera. Ed in questi minuti arriva la risposta dell’AD della Lega Serie A.

José Mourinho ha così commentato le scelte di calendario della Lega: “Venire qui senza metà squadra con un altro regalo della Lega perché non possiamo giocare lunedì ma domenica.” I giallorossi, al contrario dell’Inter che scese in campo martedì sera in Champions League, hanno avuto le ore contate per preparare il big match dopo la sfida allo Slavia Praga di giovedì sera. Dopo la stoccata dello Special One è arrivata in queste ore la risposta di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A.

Inter-Roma, Mourinho nel mirino di De Siervo: “Dichiarazioni che suonano come alibi”

De Siervo risponde a brutto muso alle accuse rivolte dal tecnico della Roma. Intervenuto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento ha così commentato: “Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi.”

L’ad De Siervo continua la sua accusa nei confronti del tecnico giallorosso, motivandola così: “Basti pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco.” Un nuovo botta e risposta che coinvolge José Mourinho dopo Inter-Roma, gara vissuta in tribuna dallo Special One per l’espulsione decisa nei suoi confronti nel finale di Roma-Monza.