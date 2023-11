Dybala, l’infortunio è alle spalle: doppia opzione Mourinho

Dybala è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare nei prossimi giorni in cui la Roma scende in campo con il Lecce

Fiori d’arancio in casa Dybala che nella notte tra lunedì e martedì ha chiesto alla compagna Oriana di sposarlo. La proposta è arrivata in gran segreto, come sperava di fare l’argentino, che ha scelto uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici di Roma. La coppia si è goduta il centro storico della città per poi girare tra le vie fino a Fontan de Trevi, che con il suo marmo bianco e la statua di Oceano è invidiata in tutto il mondo.

Insieme a lui per immortalare il momento c’erano Alvaro Morata con la compagna e Leandro Paredes, che ha ripreso la scena con il suo telefono. Poi le immagini sono tate condivise dai due sui propri profili Instagram, da cui la notizia ha fatto il giro del web. Una buona notizia per il numero 1 che sta cercando di recuperare al meglio dall’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nella partita contro il Cagliari a causa di una botta.

Dalla partita con i rossoblù, infatti, lo Special One ha dovuto rinunciare a lui affidandosi agli altri attaccanti in rosa. Il suo rientro sembrava vicino con l’Inter, ma all’ultimo secondo José ha deciso di non convocarlo per non rischiare di forzare il legamento, cosa che avrebbe potuto peggiorare la situazione.

Dybala verso il ritorno, doppia opzione contro il Lecce

La partita poi è stata perda, ma l’Inter non ha avuto vita facile che sarebbe potuta essere ancora peggio con l’utilizzo della Joya. Nella giornata di ieri, poi, le sue condizioni sono migliorate con l’attaccante ex Juventus che si è allenato con il gruppo facendo ben sperare i tifosi.

Nei prossimi giorni Paulo aumenterà piano piano i carichi di lavoro per testare la salute del legamento collaterale dell’articolazione e se tutto dovesse andare per il meglio allora tornerà contro il Lecce. Come riporta La Gazzetta dello Sport, starà a Mourinho decidere se utilizzare Dybala dal primo minuto o a gara in corso, mentre lui la sua scelta l’ha già fatta decidendo di sposare Oriana.