Totti chiama, Spalletti risponde: “Andiamo insieme”

Totti chiama, Spalletti risponde subito: adesso non ci sono più problemi e il commissario tecnico della Nazionale invita ufficialmente Francesco

Totti chiama, Spalletti risponde. Questa mattina è uscita un’intervista sul Corriere della Sera a Francesco Totti, ex capitano della Roma, che ha parlato appunto del suo rapporto con l’attuale commissario tecnico della Nazionale. Non si sono lasciati bene diversi anni fa i due, ma il tempo sistema le cose, o prova a farlo. E a stretto giro di posta il toscano ha risposto.

Sempre il più importante quotidiano nazionale ha riportato le parole di Spalletti, che ha aperto le porte ad un incontro con Totti. E adesso mi sa che questo incontro con annessa stretta di mano e abbraccio ci sarà davvero. “Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame. Anche perché quello che abbiamo passato insieme, quando arrivò da Udine, è per me, nella mia vita, qualcosa di irripetibile” ha detto Francesco. Ecco la risposta di Luciano.

Totti chiama, Spalletti risponde: incontro fissato

“Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo….che l’avrei sempre voluto con me…. Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme”. Insomma, appuntamento accettato. E invito che quasi sicuramente verrà preso al volo dal capitano, anche perché il posto è davvero nobile.

Un abbraccio davanti a dei bambini che hanno problemi. Un abbraccio atteso da molti e che finalmente potrebbe avvenire nello spazio di pochissimo tempo. Vedremo. Ma le porte sono aperte.