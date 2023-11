Staffetta Roma: “Effetto Mourinho svanito, Motta è pronto”

Staffetta Roma, effetto Mourinho svanito per l’ex calciatore. Che indica anche quello che potrebbe essere l’erede dello Special One

In questi giorni, soprattutto dopo la non da ricordare in alcuni frangenti prestazione contro l’Inter – anche se Mourinho aveva mezza squadra fuori – si sono accese le polemiche su quello che il tecnico portoghese sta riuscendo a combinare dentro la Roma. E sono stati diversi quelli che non lo hanno difeso, anzi per meglio dire lo hanno attaccato.

L’altro ieri, ad esempio, è stato il turno di Angelo Di Livio e di Andrea Agostinelli, che intervenendo in diretta su TVPLAY hanno parlato in maniera poco edificante dello Special One. Uno Special One che domani parlerà in conferenza stampa e che cercherà soprattutto di fare chiarezza – che è quello che poi interessa ai tifosi della Roma – sulle condizioni di salute dei vari Dybala e Renato Sanches, che sono tornati in gruppo, e che sono a disposizione per la sfida contro il Lecce di domenica.

Staffetta Roma, le parole di Moscardelli

Tornando invece al discorso prima, oggi sempre su TVPLAY è intervenuto Davide Moscardelli. Anche lui non è stato benevolo con lo Special One: “Guardare la partita della Roma è noioso. Poi magari vince per una giocata del giocatore. Ma poteva andare qualche tempo fa. Adesso l’effetto Mourinho sta finendo. Quest’anno sta facendo male con i risultati. A meno che non ripunti di nuovo sull’Europa. Se non dovesse vincere col Lecce è un fallimento per tutti”.

“Penso che Motta sia uno di quelli che sta facendo meglio. Giusto che le grandi squadre lo tengano d’occhio” ha detto ancora Moscardelli, sottolineando anche come il tecnico del Bologna, accostato alla Roma nei mesi scorsi, potrebbe essere davvero nel mirino. Infine arriva anche quella che sembra una provocazione: “Il post Mourinho? Ci potrebbe essere uno scambio con Sarri (ha detto ridendo). Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho”.