Una freccia a parametro zero, la Roma studia il dossier | ASRL

Anche nelle prossime sessioni, il calciomercato della Roma dovrà essere molto vigile sui giocatori in scadenza e in prestito

Stretta nella morsa del fair play finanziario, la Roma inizia a programmare le prossime sessioni di calciomercato, con la consapevolezza di dover ancora una volta fare le acrobazie per far quadrare tutti i parametri imposti dal gentelemen’s agreement con la UEFA. Per forza di cosa, la dirigenza giallorossa dovrà monitorare con estrema attenzione soprattutto il mercato dei giocatori in scadenza di contratto, un po’ in ogni settore del campo.

rIn vista della prossima stagione, le priorità sono sicuramente rappresentate dal reperimento di un portiere e di un esterno sinistro, ma anche in mediana e sulla fascia destra Tiago Pinto o il suo successore (il portoghese è ancora in scadenza di contratto) dovranno fare qualcosa. Sin qui protagonista di una stagione da dimenticare, Rasmus Kristensen rientrerà al Leeds dal prestito e uno tra Zeki Celik e Rick Karsdorp sarà destinato a partire in caso di offerte interessanti.

Calciomercato Roma, proposto Klostermann a destra

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei giorni scorsi alcuni intermediari hanno segnalato a Trigoria il profilo di un esterno destro in scadenza a giugno 2024. Stiamo parlando di Lukas Klostermann del Lipsia. Già nei radar giallorossi come potenziale sostituto di Karsdorp lo scorso inverno, il 27enne tedesco piace per la sua duttilità (ha giocato spesso anche da centrale difensivo o da esterno sinistro), ma la Roma non sembra intenzionata ad affondare il colpo, almeno per ora.

Le priorità in questo momento sono altre e prima di prendere una decisione sull’ex Bochum, la dirigenza capitolina vuole valutare con attenzione anche la storia clinica del calciatore che ha subito diversi infortuni al ginocchio.