Doppio recupero per Lazio-Roma: provino decisivo a Trigoria

Archiviata la rocambolesca vittoria interna contro il Lecce la Roma è attesa dallo Slavia Praga e dal primo Derby stagionale. Mourinho spera nel doppio recupero a Trigoria.

La Roma ha ritrovato i tre punti in campionato dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter di Inzaghi. Nella sfida interna contro il Lecce i giallorossi hanno compiuto una rimonta clamorosa nel recupero, ribaltando lo 0-1 ospite segnato da Almqvist. La prima rete di Azmoun ed il lampo finale di Romelu Lukaku hanno dato tre punti fondamentale ed insperati fino al novantesimo minuto. Ora è il momento di pensare ad altre due gare decisive, la trasferta in casa dello Slavia Praga ed il primo Derby stagionale contro la Lazio di Sarri.

Già nella giornata di ieri la squadra giallorossa è tornata a lavorare a Trigoria. Prima della sosta per le nazionali di novembre ci sono da affrontare due gare decisamente importanti nel primo bilancio stagionale del terzo anno di José Mourinho in panchina. La prima, giovedì in Repubblica Ceca, dove la Roma farà visita allo Slavia Praga. Dopo la vittoria per 2-0 dello stadio Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di chiudere i giochi del gruppo G di Europa League. Bissare il successo della sfida di andata permetterebbe alla squadra di Mourinho di evitare il turno di play off contro le retrocesse dalla Champions League, oltre che di gestire le forze nelle ultime due sfide del girone. Successivamente sarà la volta di preparare il derby contro la Lazio di Sarri.

Roma tra Slavia Praga e Derby: le ultime sul recupero di Pellegrini e Spinazzola

Per le prossime due gare lo Special One confida nel recupero di due titolari giallorossi. Ecco perché a Trigoria si monitorano con speranza le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola, che come dichiarato dallo stesso Mourinho sono sempre più vicini al recupero.

Questa mattina si attende il doppio ritorno in gruppo per i due titolari giallorossi, come evidenzia il quotidiano ‘Il Romanista’. Nel centro sportivo di Trigoria Pellegrini e Spinazzola effettueranno il provino decisivo con vista Slavia Praga e Derby. Qualora le risposte dei due calciatori ai box saranno positive non è da escludere uno scampolo di gara in Europa League, per mettere minuti sulle gambe in vista dell’atteso primo Derby stagionale.