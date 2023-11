Mourinho cuore giallorosso: ecco il regalo Speciale – FOTO

Alla luce della vittoria all’ultimo respiro con il Lecce, Josè Mourinho ha voluto premiare i propri magazzinieri con un regalo.

Come spesso accade in casa Roma, anche una “semplice” vittoria può scatenare l’entusiasmo di una piazza intera e, in questo caso, è stato lo stesso allenatore dei giallorossi a voler manifestare la propria gratitudine nei confronti dello staff.

Lo Special One, infatti, in seguito alla clamorosa vittoria conquistata ieri sera allo Stadio Olimpico contro il Lecce, ha voluto premiare i propri magazzinieri con un regalo speciale.

Il regalo di Mou e dell’Adidas

I giallorossi, nonostante l’evidente sforzo compiuto contro la formazione di D’Aversa, hanno immediatamente ripreso la preparazione, in vista della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga e, soprattutto, del derby contro i cugini biancocelesti. Ieri, dopo la vittoria, Mou ci ha tenuto a ribadire quanto sia caldo l’ambiente romano e che, questo calore, sia un fattore determinante per spingere i giocatori a crederci fino all’ultimo minuto. Subito prima dell’inizio della sessione di allenamento, lo Special One ha voluto alimentare questa proficua atmosfera, recapitando a quattro magazzinieri un dono. Il contenuto dei pacchi regalo? Quattro paia di scarpe Adidas… rigorosamente gialle e rosse, con annessa storia Instagram, in cui lo Special One ha scritto: “I migliori kitmen meritano un regalo da me e Adidas. Grazie di tutti Valerio, Maurizio, Roberto e Fabio”.

Un gesto che manifesta nuovamente l’ottimo rapporto che l’ex allenatore del Tottenham nutre con i propri collaboratori. Difatti, a prescindere dalle possibili critiche che si possono rivolgere allo Special One, in merito alla povertà tattica del suo impianto di gioco, è difficile negare la sua capacità di fare gruppo, anche nei momenti più delicati. Una dote che ha rapidamente portato gran parte della tifoseria a sposare la causa Mou, nonostante, per quanto concerne il campionato, i risultati siano stati fino ad adesso piuttosto deludenti.