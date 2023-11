Mourinho tra Real Madrid e Arabia: ultimatum ai Friedkin

Mourinho tra Real Madrid e Arabia: fissato il tempo limite per una proposta di rinnovo. Ecco il quasi ultimatum ai Friedkin

Rinnovo sì, o rinnovo no? Dalle parte dei tifosi della Roma la risposta che arriverebbe è solo ed esclusivamente una: sì al rinnovo di Mourinho ma non per una o due stagioni, ma per diversi anni. Il tecnico portoghese, che ha fatto rivivere l’emozione di due finali Europee di fila, ha stretto un rapporto così profondo con il popolo giallorosso che di possibilità di una risposta diversa davvero non ce ne stanno.

Ma al momento tutto tace, purtroppo, e il tempo stringe anche. Mancano pochi mesi a quello che potrebbe essere un addio che difficilmente verrebbe mandato giù. Ma di spazio di manovra ce ne sarebbe, almeno stando a quanto scritto su X da Augusto Ciardi, che segue da vicino da molto tempo le problematiche dentro la Roma. E che su Mourinho ha mostrato di saperne.

Mourinho, ecco la situazione

“Fino a febbraio Friedkin farebbe forse ancora in tempo a fare proposta a Mourinho. Che non ha parlato con il Real. Che ha la solita mega offerta araba. E che sa di avere ancora molto da dare alla Roma. Ma al momento chi decide sembra abbia in testa altro. Tempo ce ne sarebbe”.

A quanto pare, come detto, margine di manovra ce n’è, eccome. Anche se ancora per pochi mesi, poi probabilmente senza nessuna chiamata lo Special One (giustamente, diremmo) si guarderebbe intorno, anche sapendo che quell’offerta dall’Arabia Saudita è quasi irrinunciabile sotto l’aspetto economico. Insomma, una situazione da monitorare ancora. E i tifosi della