Slavia Praga-Roma, le ultime da Trigoria: doppia novità UFFICIALE

Le ultime da Trigoria in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare lo Slavia Praga. Gli ultimi dettagli.

Settimana importante per la Roma di José Mourinho. Metabolizzato l’importante successo ottenuto in campionato contro il Lecce, infatti, i giallorossi si presentano alla sfida contro la Slavia Praga con la volontà di chiudere definitivamente i giochi per il primo posto nel girone. Il focus, però, non può non essere rivolto anche al derby della Capitale.

Il confronto contro la Lazio, infatti, è sempre più vicino. Domenica alle ore 18 i giallorossi affronteranno i biancocelesti in una sfida dal contenuto emotivo non banale. Tuttavia, i giallorossi vogliono prima archiviare la pratica legata al primo posto del proprio girone. Sotto questo punto di vista, arrivano novità importanti dall’ultimo allenamento in quel di Trigoria. Si è regolarmente allenato con il gruppo, infatti, Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro ha smaltito i postumi del fastidio che lo aveva tediato nei giorni scorsi e sta svolgendo regolarmente la seduta di allenamento con i suoi compagni. Out per una sindrome influenzale, invece, Zalewski. Le sue condizioni comunque non preoccupano e non è escluso che l’esterno possa partire regolarmente per la trasferta di Praga. Come prevedibile, ancora assenti Pellegrini e Chris Smalling, le cui condizioni verranno valutate nel corso delle prossime settimane.