Lukaku resterà alla Roma: Pinto ha già firmato col Chelsea

Lukaku resterà alla Roma, dall’Inghilterra sono certi che Pinto abbia trovato già un accordo con il Chelsea. L’affare si fa con lo sconto

Alla fine della stagione scade il prestito di Lukaku, ma la Roma a quanto pare, e secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sports UK, avrebbe già trovato un principio di accordo per prenderlo a titolo definitivo. Una cifra diversa da quella che i Blues avrebbero messo come prezzo del cartellino. Una cifra di favore per i giallorossi.

Sì, perché la società inglese ha fissato per 42 milioni di euro il costo di Lukaku. Una cifra importante che la Roma, si vociferava, avrebbe anche potuto mettere sul piatto soprattutto se alla fine della stagione i giallorossi fossero riusciti a prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Una cifra che però come spiegato prima potrebbe essere minore. Insomma, Lukaku potrebbe rimanere nella Capitale con lo sconto.

Lukaku resterà alla Roma, Pinto ha già chiuso l’affare

Sky Sports UK parla in maniera netta di un accordo che Pinto avrebbe trovato nel momento in cui c’è stato l’ok definitivo al prestito per 30milioni di sterline. Che al cambio sarebbero poco più di 34milioni di euro. Un risparmio importante sarebbe per le casse giallorosse e forse in questo caso nemmeno servirebbe la qualificazione alla massima competizione europea. Una cifra che si potrebbe anche trovare con alcune cessioni da fare nel corso della finestra estiva. Si vedrà.

Non c’è dubbio che la Roma voglia a tutti i costi trattenere il giocatore. Lukaku ha avuto un impatto devastante sulla squadra e fino al momento ha trascinato con diversi gol importanti. Sì, ieri c’è stato un passaggio a vuoto che speriamo non si ripeta domenica in una delle partite più sentite della stagione. Intanto la notizia di oggi è sicuramente questa.