Mancato pagamento Irpef, è in arrivo una penalizzazione in classifica che praticamente potrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni. Si sa già tutto

Ci sono diverse società che hanno dei problemi a pagare soprattutto i contributi. Ne conosciamo diverse e ve ne abbiamo parlato diverse volte. E soprattutto ogni estate, praticamente in questi tutte le serie minori, sono diverse le squadre che hanno problemi a effettuare l’iscrizione. Insomma, se ne vedono di tutti i colori.

Il fatto più grave, un poco di mesi fa, è successo alla Reggina che è passati dai playoff di Serie B con Filippo Inzaghi in panchina alla Serie D. Un fallimento totale dopo una gestione assai criticata. Adesso non siamo a questo livello, ma TuttoSport in edicola questa mattina svela che l’Alessandria, formazione che milita in terza serie, è in attesa di una penalizzazione che dovrebbe diventare ufficiale nel corso dei prossimi giorni.

Mancato pagamento Irpef, -1 all’Alessandria

“La classifica dell’Alessandria cambierà, in arrivo un -1 per irregolarità nel pagamento dei contributi Irpef per la mensilità di giugno 2023. La società ha scelto di patteggiare per evitare 3 o 4 punti di penalizzazione. Per il presidente Enea Benedetto, inibizione di 30 giorni”.

Insomma, si conoscono già tutti i fatti e si conosce anche come andrà a finire. L’Alessandria inoltre non sta vivendo anche in campionato un buon momento e questa batosta, l’ennesima, potrebbe pure compromettere la rincorsa alla salvezza. Nonostante siamo ancora nel mese di novembre, la situazione sembra purtroppo già essere ben delineata.