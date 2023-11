Ranking Uefa aggiornato, anche la Roma avvisata: nuovo slot Champions

Nuovo ranking e doppio slot per la Champions League, anche la Roma è avvisata: ecco cosa prevede il nuovo regolamento

Che sarebbe stata una settimana particolare quanto importante per la Roma lo si era capito già domenica scorsa, quando gli uomini di Mourinho sono riusciti a imporsi quasi magicamente e nel modo più inatteso contro un Lecce bravo a tenere banco fino al 9oesimo minuto e distintosi per una prestazione che, al netto di qualche spreco di troppo da parte di Lukaku e colleghi, aveva alla fine portato i salentini a rasentare la clamorosa vittoria dell’Olimpico.

Così non è stato, proprio grazie alla rete di Big Rom, preceduta di pochi secondi dal gran colpo di testa di Azmoun e che ha permesso di approcciare alla settimana del derby con un entusiasmo e un respiro certamente diversi rispetto a quelli che ci sarebbero stati se il risultato non fosse stato ottenuto nel ribaltone dei minuti finalissimi sugli uomini di D’Aversa.

A circa una settimana di distanza, come ovvio e normale, dunque, l’attenzione principale è adesso rivolta al derby di domenica, giungente però a poca distanza da una gara che ha cambiato le prospettive della squadra di Mourinho in campo europeo. Dopo un inizio perfetto in Europa League, infatti, la Roma è caduta nel tardo pomeriggio di ieri contro lo Slavia Praga, distinguendosi per una prestazione definita orribile dallo stesso tecnico e che rischia adesso di compromettere la vittoria in un girone che sarebbe stata quasi ipotecata con un pareggio in Repubblica Ceca.

Nuovo Ranking e slot bonus per la Champions, anche la Serie A è coinvolta: ecco come funziona

Ciò si sarebbe riflesso in un risparmio importante di energie mentali e fisiche, in vista degli ultimi due impegni del girone e dell’approdo diretto agli ottavi di finale che ne sarebbe conseguito. Nulla è però ancora delineato e i prossimi 180 minuti europei potrebbero essere da questo punto di vista profondamente indicativi. Intanto, conclusa la quarta giornata delle manifestazioni Uefa, arrivano i primi aggiornamenti sul Rendimento Ranking 2023-2024, che colloca l’Italia al secondo posto, alle spalle della Germania.

Un dato importante in vista dei cambiamenti previsti dalla prossima edizione della Champions League e riguardanti lo stesso ranking europeo appena citato. Il prossimo anno, infatti, la massima competizione del continente passerà da 32 a 36 squadre e assicurerà uno slot anche alla terza classificata del quinto campionato presente nel Ranking Uefa, che attualmente risulta essere quello belga.

Per quanto riguarda i rimanenti tre posti in più, questi saranno così distribuiti. Ci sarà innanzitutto un accesso in più tramite il percorso campioni, mentre i rimanenti due slot bonus saranno assegnati ai due campionati distintisi nell’anno precedente per il miglior risultato collettivo. Questo si calcola dividendo il numero totale di punti ottenuti dalle squadre della lega per il numero complessivo di partecipanti al campionato stesso.

L’Italia, come detto, è alle spalle della Bundesliga: stando alle condizioni attuali, dunque, la quinta classificata del nostro campionato potrebbe avere accesso alla prossima Champions League, che prevede per i due slot bonus l’assegnazione di un posto alla società piazzatasi immediatamente dopo la zona Champions. Nel nostro caso, dunque, la quinta classificata usufruirebbe di questo nuovo ‘diritto’.