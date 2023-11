Vuole giocare di più: l’annuncio pre derby che scuote la Lazio

La presa di posizione non si è fatta attendere. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dal fischio d’inizio del derby. Il contenuto delle dichiarazioni rilasciate a Sports Hoch.

Un derby dal valore specifico non indifferente. Quella che andrà in scena all’Olimpico tra poco meno di 48 ore è molto più di una ‘semplice stracittadina’. Dopo in inizio di stagione complicato sotto tanti punti di vista, la R0ma vuole ritrovare definitivamente quella continuità di rendimento a lungo inseguita.

Sul fronte opposto, la situazione in casa Lazio non è meno movimentata. Il successo ottenuto in Champions League contro il Feyenoord ha regalato a Sarri tre punti importanti per la corsa nel proprio girone, ma in campionato i biancocelesti occupano il decimo posto in coabitazione con il Monza. Da un punto di vista tattico non sono pochi i dilemmi per i biancocelesti soprattutto nella zona nevralgica del campo. Un calciatore dalle caratteristiche di Milinkovic Savic non è stato acquistato e non è un caso che Sarri sia stato costretto ad affidarsi a Vecino, il calciatore che, per caratteristiche, più si ‘avvicina’ alle caratteristiche del serbo. Uno dei calciatori meno utilizzati in questo scorcio di stagione, invece, è sicuramente Kamada. L’ex Eintracht, acquistato a parametro zero dalla Lazio, sta faticando ad imporsi.

Kamada e il messaggio a Sarri prima di Lazio-Roma: “Un professionista ha bisogno di giocare di più”

Intervistato ai microfoni del quotidiano nipponico Sports Hoch, Kagawa non solo ha parlato della sua situazione contrattuale, ma ha anche manifestato il suo punto di vista sulla questione minutaggio. Ecco le sue parole:

“La questione contrattuale è ancora da definire. Sicuramente il mio obiettivo principale è quello di disputare il Mondiale e assieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza.” Kamada ha poi aggiunto di trovarsi bene alla Lazio e di aver instaurato un bel rapporto con club e tifosi. Tuttavia, il giapponese ha anche espresso il desiderio di ritagliarsi un ruolo più da protagonista nello scacchiere tattico biancoceleste:

“Mi piace l’ambiente che si respira qui alla Lazio. Ho un buon rapporto sia con i compagni che con i tifosi, che fanno sentire sempre il loro caloroso sostegno. Tuttavia, questo non basta. Un professionista ha bisogno di giocare con più continuità“.