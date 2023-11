Lazio-Roma, forfait ufficiale: stop di 15 giorni

Lazio-Roma, se Mourinho non se la passa bene anche Sarri ha un problema per il derby di domani. Ufficiale lo stop di 15 giorni

Da un lato c’è Mourinho che ormai ha capito che deve per forza di cose ogni settimana fare a meno di qualcuno. Ieri il tecnico ha provato qualche soluzione tattica in vista del derby, e ha deciso, a quanto pare, di portare Lorenzo Pellegrini almeno in panchina, anche se difficilmente il capitano riuscirà a scendere in campo.

Insomma, ormai non ci ricordiamo nemmeno più quando lo Special One ha potuto mandare in campo la migliore formazione possibile. Un’abitudine, purtroppo, ormai è diventata questa cosa. Comunque, tornando al derby di domani pomeriggio, anche Sarri non potrà contare su Zaccagni. Ormai il forfait dell’esterno è ufficiale.

Lazio-Roma, forfait di Zaccagni

Quindici giorni di stop per l’attaccante che contro il Feyenoord è uscito dal campo e si è piazzato in panchina con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Si è capito subito che ci sarebbero stati dei problemi per lui, e così è stato. Oggi test invece per Luis Alberto, anche se il Corriere dello Sport svela che alla fine dovrebbe esserci lo spagnolo.

Sarri infine ha recuperato anche Marusic e Casale, che si sono allenati con il resto dei compagni già venerdì e che oggi ripeteranno insieme al resto della squadra. Insomma, diverse buone notizie per i biancocelesti a differenza di quanto succede molto spesso dentro la Roma.