Formazioni ufficiali Lazio-Roma: Mourinho sorprende tutti

Formazioni ufficiali Lazio-Roma: Mourinho sorprende ancora una volta tutti quanti con la scelta dell’undici titolare

È il giorno del derby tra Lazio e Roma, una sfida delicatissima e che può essere già fondamentale per le sorti delle formazioni capitoline. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con una forma discutibile, e con una classifica che non rispecchia le potenzialità delle rose a disposizione dei rispettivi mister.

Da un lato i giallorossi, che hanno il dovere di provare a centrare la vittoria, per non rischiare di vedere le rivali allungare sulla corsa al quarto posto, ma non sarà facile. Sebbene Mourinho abbia recuperato diversi infortunati, su tutti il portoghese Renato Sanches, resta il trend negativo delle ultime partite, in cui la Roma è riuscita a centrare la vittoria solo con il Lecce all’Olimpico, rimontando e segnando due gol entrambi dopo il novantesimo minuto, perdendo però le sfide contro Inter e Slavia Praga con due prestazioni assolutamente da dimenticare.

Dall’altro lato l Lazio di Maurizio Sarri, che ha perso due delle ultime quattro partite, vincendone però altrettante e rilanciando le ambizioni laziali in Champions League. Non si registrano assenze pesanti per i biancocelesti, che potranno contare su un ritrovato Immobile e sull’imprevedibilità di Felipe Anderson, ecco le scelte dei due allenatori.

Ancora una volta il derby di Roma può rivelarsi uno spartiacque per le due squadre, una vittoria potrebbe voler dire accorciare ancora di più sul Napoli, che ha rimediato una cocente sconfitta in casa contro l’Empoli che mette ancora più dubbi sul lavoro di Rudi Garcia sulla panchina partenopea.

Un’eventuale vittoria dunque porterebbe i giallorossi a meno uno dal quarto posto, mentre i biancocelesti potrebbero scavalcare proprio la Roma e portarsi a meno due dalla Champions. In caso di sconfitta invece sarebbe ancora più difficile per entrambe riuscire a rimettersi sui giusti binari, soprattutto se le altre rivali in lizza per un posto in Europa dovessero centrare la vittoria.

Non c’è tempo però per pensare alle vicende extra campo, ma sarà necessario rimanere concentrati per cercare di portare a casa i tre punti, gli allenatori questo lo sanno, ed hanno scelto la migliore formazione possibile per questa sfida:

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.