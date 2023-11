HIGHLIGHTS E VOTI Lazio-Roma 0-0, doppia bocciatura: spunta anche un 7

Voti di Lazio-Roma: l’analisi delle prestazioni dei protagonisti del derby. Da Dybala a Rui Patricio: i top e flop della stracittadina della Capitale.

Da pochi istanti si è chiuso il derby della Capitale tra Lazio e Roma, terminato a reti bianche dopo 95 minuti intensi e con poche occasioni da ambo le parti.

Dopo un primo tempo soporifero, la Roma ha alzato i giri del motore soprattutto nella ripresa, trovando spunti interessanti e chiudendo di fatto la Lazio nella propria metà campo. Partendo dal pacchetto arretrato, buona la prova di Rui Patricio, autore di due buoni interventi che hanno dato sicurezza al reparto.

Positiva la prova di Mancini, autore soprattutto di un intervento decisivo: nella seconda frazione di gioco, con un vero e proprio taglia fuori, il centrale giallorosso è riuscito ad eludere l’intervento di Immobile che si sarebbe potuto presentare a tu per tu con Rui Patricio. Concreta anche la prestazione di Llorente, quasi mai in difficoltà. Karsdorp soprattutto nel primo quarto d’ora si è fatto vedere in almeno tre nitide occasioni nel cuore dell’area di rigore avversaria, non riuscendo però a trovare la zampata vincente. Ancora una volta positiva la prova di Cristante, che oltre a tanta quantità dà anche geometrie non banali alla manovra. Dopo un inizio soporifero, la prova di Paredes cresce alla distanza ma non raggiunge la sufficienza.

Voti Lazio-Roma 0-0: Paredes non riesce ad incidere, fattore Bove

Mai domo Bove, che merita un plauso per l’abnegazione e lo spirito di sacrificio profuso. Dybala si fa vedere con un paio di spunti interessanti; Lukaku, poco servito, prova a fungere da centravanti boa ma gli spunti con i compagni sono sostanzialmente ridotto al minimo.

Sufficiente la prestazione di Spinazzola, che avrebbe potuto incidere in modo ancor più concreto nella gara qualora fosse riuscito a smistare meglio un paio di palloni intriganti. Ecco il resoconto completo cn annesso tabellino:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 6,5, Llorente 7, Ndicka 5,5; Karsdorp 6 (’85 Celik s.v), Cristante 6,5, Paredes 5, Bove 6,5 (82′ Renato Sanches 5,5), Spinazzola 6 (89′ Kristensen s.v.); Dybala 6 (82′ Azmoun s.v.), Lukaku 6.

Tra poco gli highlights della gara