Mourinho sorprende i suoi calciatori: l’ha fatto prima del derby

José Mourinho attua una strategia a sorpresa in vista del primo derby stagionale. Alle ore 18 la Roma affronterà la Lazio di Sarri: ecco la mossa del portoghese.

Tutto o niente, la Roma di José Mourinho arriva al primo derby della stagione dopo la brutta sconfitta in casa dello Slavia Praga. La squadra giallorossa ha perso il primato del girone europeo, fornendo una prova scialba e senza mordente in casa della squadra ceca. A fine gara il tecnico portoghese ha tuonato contro i suoi calciatori, salvando il solo Edoardo Bove dalla debacle europea. In vista della sfida alla Lazio di Sarri, che recupera Luis Alberto per la stracittadina, lo Special One ha scelto una strategia sorprendente a Trigoria.

Il giorno del Derby è arrivato, alle ore 18 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Roma per la dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico portoghese, dopo aver alzato la voce contro i propri calciatori a Praga, non vuole ulteriori passi falsi in un appuntamento così delicato. Il risultato della stracittadina può influire pesantemente nel primo bilancio stagionale della squadra, che ha avuto diversi passaggi a vuoto da agosto ad oggi. E José Mourinho ha scelto una strategia particolare, che ha sorpreso anche i suoi giocatori nel centro sportivo di Trigoria.

Lazio-Roma, Mourinho nasconde la formazione a Trigoria: la strategia per il derby

Per preparare al meglio la gara, che non sarà mai una sfida come le altre, il tecnico portoghese ha nascosto la formazione del derby anche ai suoi calciatori. Mourinho e Sarri non hanno parlato in conferenza stampa, sintomo di quanto la sfida sia considerata decisiva da ambo le parti.

Come evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore della Roma ha deciso di non svelare l’undici titolare ai propri calciatori. Consapevole dell’importanza della sfida, che lo ha visto sconfitto in entrambe le occasioni lo scorso anno, lo Special One non vuole trascurare alcun dettaglio e, probabilmente nell’ottica di mantenere alta la concentrazione in tutto il gruppo, neanche i calciatori sapranno in anticipo le scelte del tecnico dal primo minuto di gioco.