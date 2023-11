Lazio-Roma, ultimo test per Luis Alberto: Sarri ha deciso

Lazio-Roma comincia oggi alle 18.00 allo Stadio Olimpico con le due tifoserie che si preparano per scaldare l’atmosfera

Lazio-Roma tra poche ore andrà in scena allo Stadio Olimpico. Maurizio Sarri e José Mourinho hanno intenzione di portare a casa i tre punti, molto importanti per la corsa al quarto posto che significa qualificazione in Champions League. Vincere oggi significa affrontare la sosta per le nazionali con più tranquillità e serenità, che permettono di ripartire al meglio tra due settimane, quando si tornerà in campo.

L’atmosfera dell’impianto del Foro Italico si preannuncia infiammata con le due tifoserie che stanno preparando una scenografia per rendere ancora più spettacolare la sfida tra i due club. La stracittadina di Roma è una delle più sentite in Europa e regala spesso grandi emozioni, con i giallorossi che hanno registrato diverse vittorie pesanti. Impossibile dimenticare, infatti, il 5-1 rifilato ai biancocelesti con il poker di Montella e la cinquina di Totti.

Per questa volta, ad infiammare l’aria ci hanno pensato anche i due allenatori che ai margini delle rispettive partite in Europa hanno dato una frecciatina all’avversario. Prima ha cominciato Sarri affermando che la gara con lo Slavia Praga per la Roma era un’amichevole, poi ha risposto Mourinho affermando che per lui tutte le partite sono serie e per questo ha 26 titoli, mentre Maurizio no.

Lazio-Roma, Luis Alberto a mezzo servizio

Intanto, i due allenatori hanno ritrovato qualche giocatore infortunato che poteva non prendere parte alla gara di stasera. Tra tutti, José ha ritrovato Paulo Dybala che ha giocato quasi 100 minuti contro il Lecce quando, invece, sarebbe dovuto uscire nel secondo tempo.

Sarri ha ritrovato Marusic, che potrebbe scendere in campo insieme a Casale che è in dubbio. Chi torna a mezzo servizio, infine, per la Lazio è Luis Alberto che contro il Feyenoord aveva accusato un fastidio alla coscia. Come riporta il Corriere dello Sport, le sue condizioni non sono delle migliori, ma il test effettuato ieri ha dato esito positivo, per questo è pronto a scendere in campo magari non al massimo.