Probabili formazioni Lazio-Roma, rebus Mourinho a centrocampo

Lazio-Roma è finalmente arrivata con il fischio d’inizio che ci sarà alle 18.00 con i giallorossi chiamati a vincere dopo lo Slavia Praga

Oggi c’è una delle partite più attese di tutta la stagione. Lazio-Roma è uno di quegli incontri segnati in rosso su tutti i calendari giallorossi e biancocelesti, una delle sfide più calde di tutta Europa. Le immagini del Derby della Capitale fanno il giro del Mondo, anche grazie alle due tifoserie, con quella giallorossa pronta a mostrare una scenografia sugli spalti, come ha sempre fatto negli ultimi anni.

Vincere la gara è da sempre un grande vanto per i tifosi che possono schernire quelli della sponda avversaria almeno fino al prossimo incontro. In questi giorni, però, Lazio-Roma ha assunto un valore differente anche a causa degli ultimi risultati delle due squadre, soprattutto per i giallorossi che sono chiamati al riscatto. Sebbene in campionato sia arrivata la vittoria contro il Lecce, Lukaku e compagni si sono fermati contro lo Slavia Praga in Europa League.

Contro i cechi è arrivata la sconfitta per 2-0 che ha compromesso il primo posto nel Girone G, costringendo la squadra di Mourinho a lottare più duramente nelle ultime gare che rimangono. La Lazio, invece, arriva dalla sconfitta con il Bologna per 1-0 nel fine settimana, nonostante la vittoria con il Feyenoord martedì.

Probabili formazioni Lazio-Roma, doppio dubbio Mourinho

Riuscire a dimenticare lo scivolone contro lo Slavia Praga è fondamentale per lo Special One, che deve cercare anche di invertire la rotta negli scontri diretti contro la Lazio. Fino ad oggi, infatti, ha vinto un solo derby su quattro disponibili con i biancocelesti che hanno tre successi.

In vista della gara, Josè ha valutato quali giocatori scenderanno in campo o meno grazie alle sedute di allenamenti. Nell’undici titolare che affronterà la Lazio, però, ci sono due dubbi per il tecnico portoghese. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Mourinho dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali e il solito tridente Mancini, Ndicka e Llorente. A centrocampo Karsdorp, Renato Sanches, Paredes, Cristante e Zalewski, mentre in attacco Dybala e Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, sulla fascia sinistra giocherà Spinazzola e al posto di Renato Sanches Bove.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Renato Sanches/Bove, Paredes, Cristante, Zalewski/Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.