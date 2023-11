Addio Roma: lo scambio in Premier League elimina Pinto

Calciomercato Roma, a gennaio i giallorossi hanno intenzione di rinforzare la rosa che ha dimostrato diverse lacune

La Roma a gennaio ha in calendario diversi colpi da effettuare visto che in questi primi mesi di Serie A Mourinho ha individuato diverse lacune. In primis non si tratta di gravi carenze tecniche, ma a spaventare sono soprattutto il numero di infortuni che hanno colpito la squadra. L’emergenza sembra piano piano rientrare, ma fino ad adesso lo Special One non ha mai avuto la squadra completa a disposizione.

Una difficoltà importante per ilo tecnico originario di Setubal, che sperava di partire nel migliore dei modi per puntare al quarto posto. Questo significa Champions League ed è il traguardo dei giallorossi dalla scorsa stagione. Fino ad adesso, invece, non è stato raggiunto e per questo motivo José vuole impegnarsi per lasciare questa squadra nella coppa delle grandi.

Come lui stesso ha affermato in seguito alla partita con la Lazio di ieri sera, finita 0-0, fare un bilancio di stagione è semplice. Per lui, il vero campionato della Roma fino ad ora è cominciato alla quarta giornata, con le prime tre che non sono da calcolare perché hanno rappresentato un periodo di difficoltà e assestamento della rosa. La preparazione era ancora troppo sulle gambe e i giocatori non hanno giocato come avrebbero dovuto.

Calciomercato Roma, il Santos vuole Scarpa: ipotesi sacrificio Marcos Leonardo

La voglia di rinforzare la squadra c’è sempre e la Roma continua a lavorare su alcune piste estive che avevano preso piede nella finestra di trasferimenti. Ci sono alcuni calciatori, infatti, per cui Tiago Pinto si è mosso concretamente, ma non è riuscito a portarli nella Capitale.

Uno di questi è Marcos Leonardo, attaccante del Santos che piace molto ai giallorossi. Inizialmente, sarebbe dovuto essere lui l’attaccante di questa stagione, ma poi il club brasiliano si sono impuntati per tenerlo visto che erano a un passo dalla retrocessione. Fino ad adesso l’attaccante ha aiutato la squadra ad uscire dal pantano a suon di gol attirando l’attenzione di tanti altre squadre europee. Una di queste è il Nottingham Forrest che sta facendo sul serio per prenderlo. Come riporta br.bolavip.com, c’è una situazione di mercato che potrebbe favorire gli inglesi. Il Santos vorrebbe acquistare Gustavo Scarpa, in prestito all’Olympiakos e che il club del Regno Unito valuta tra i 5 e i 6 milioni. Per prenderlo potrebbe essere ceduto proprio in biancorosso Marcos Leonardo, che permetterebbe così un passaggio più semplice.