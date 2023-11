Dal Real alla Roma, a sorpresa arriva l’annuncio in diretta sul giovane talento: “Si è allenato con Mourinho”

Tiene ancora banco la situazione legata al futuro di José Mourinho sulla panchina romanista. Lo Special One mai come quest’anno sta rischiando di essere sollevato dall’incarico dai Friedkin a causa della crisi di risultati, e delle tante sconfitte collezionate da inizio campionato hanno compromesso la corsa al quarto posto, con i giallorossi che rimangono in scia, grazie soprattutto ai pessimi risultati delle dirette concorrenti.

Il pareggio con la Lazio è un risultato che non ha giovato a nessuna delle due formazioni, che avrebbero avuto la possibilità con una vittoria di portarsi a ridosso del quarto posto. Ai giallorossi è andata sicuramente meglio, visto il vantaggio in classifica, combinato agli altri risultati la squadra di Mourinho resta comunque a pochi punti dalla qualificazione in Champions.

In molti però continuano a criticare José Mourinho, con una parte dei tifosi e della stampa che continua ad addossare a lui le colpe dei pessimi risultati stagionali. A sorpresa però c’è ancora qualcuno dalla sua parte, come dimostrano le recenti dichiarazioni rilasciate proprio a riguardo dello Special One.

Dal Real alla Roma: “Si è allenato con Mourinho”

Di recente l’ex stella del Bilbao Guerrero ha rilasciato una lunga intervista, durante la quale ha parlato anche di suo figlio, che adesso milita nelle giovanili della Roma, spendendo belle parole per l’esperienza che sta vivendo il figlio e per l’attuale manager giallorosso José Mourinho, ecco le sue parole:

“È una bella esperienza positiva. Vai in un altro paese, è un’altra forma di calcio, un altro modo di andare al lavoro. Anche tu vivi un’esperienza da solo, che ti fortifica anche a livello personale… Penso che si tratti di questo in questo caso, che sia un’esperienza molto benefica. E in questo senso sta lavorando giorno dopo giorno, cercando di continuare a crescere, che è l’obiettivo”.

Guerreo ha poi continuato parlando così di Mourinho: “Sì, si è allenato per diversi giorni, la verità è che il trattamento che gli è stato riservato è stato molto buono. Da quello che mi dice, accoglie molto bene i giovani, cerca di aiutarli, e beh, tutta l’esperienza che accumulerà allenandosi con lui e con i giocatori della prima squadra gli gioverà”.