Firma senza Champions: rilancio Mourinho

Mourinho, il destino del tecnico arrivati a questo punto sembra essere decisamente lontano da Roma. Ecco quale potrebbe essere la destinazione. Arrivano conferme

Se ieri erano state solamente alcune frasi dette in radio, oggi c’è qualcosa in più. Se ieri sembrava solamente una voce, adesso sembra qualcosa in più. Sì, perché a quanto pare, così come riportato dal Augusto Ciardi, il futuro di Mourinho potrebbe essere decisamente legato all’Arabia, ma non come club, ma come proprietà.

Arrivano conferme su quello che potrebbe essere alla fine della stagione l’interesse del Newcastle (che potrebbe a malincuore cacciare Howe), società inglese del fondo Pif che di disponibilità economica ne ha e anche abbastanza, nei confronti del tecnico della Roma José Mourinho, che come sappiamo ha un contratto in scadenza e che quindi arrivati a questo punto assai difficilmente verrà rinnovato. Un Mou che quindi rimane in bilico, anche se, sempre a detta di Ciardi in un’altra situazione, almeno fino a febbraio potrebbe decidere di aspettare una mossa dei Friedkin. Ma il tempo in ogni caso stringe.

Mourinho è nel mirino del Newcastle

“Nel nord est inglese c’è fermento. Il nome dell’allenatore della Roma circola più negli uffici del club che fra i media locali. Più fra gli operatori di mercato che nei salotti televisivi o sulla stampa specializzata. Un nome concreto. Perché sempre di più Mourinho piace agli arabi” scrive Ciardi, sviluppando il discorso anche sulla volontà dei bianconeri di Oltremanica di rimanere nelle zone che contano della classifica inglese, ma anche di rimanere in Champions League per molti anni.

E chi meglio di Mou? A quanto pare da quelle parti non credono ci possa essere un allenatore diverso dal portoghese per portare a casa risultati e trofei. Un Mou che quindi potrebbe tornare in Premier League il prossimo anno. Avendo anche la possibilità di investire molti soldi sul mercato.