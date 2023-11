Lukaku si ferma: ha saltato Belgio-Serbia

Lukaku costretto a fermarsi, l’attaccante giallorosso costretto a saltare la partita amichevole in programma tra Belgio e Serbia

Impatto devastante quello di Romelu Lukaku con la maglia giallorossa, con il belga che sta collezionando diverse ottime prestazioni, condite da marcature pesantissime che stanno aiutando la Roma ad uscire da una crisi iniziale che aveva portato la squadra tra le ultime posizioni della classifica di Serie A.

Dopo un anno non proprio fortunato all’Inter, condito da diversi infortuni che lo hanno tenuto per troppo tempo fuori dal rettangolo di gioco in molti cominciavano ad avere dubbi su du lui, Chelsea su tutti, che dal suo ritorno a Londra dal prestito ha sempre cercato di liberarsene, cercando un accordo prima con i nerazzurri e poi con la Juventus, fortunatamente senza riuscire a chiudere l’affare.

Tutto questo ha permesso l’inserimento della Roma, che è riuscita a convincere prima lui e poi i Blues, che avevano aperto ad una soluzione in prestito pur di lasciarlo partire. Nelle ultime gare, complice una manovra offensiva collettiva che ha lasciato molto a desiderare, non era riuscito ad essere così determinante, oggi la notizia che ha lasciato i tifosi romanisti senza parole, il belga si è “fermato” con la nazionale.

Lukaku si ferma: il giallorosso salta l’impegno contro la Serbia

La sosta per le nazionali è un’occasione per molti calciatori di potersi riposare, ma anche un rischio per le colonne portanti delle varie nazioni, che spesso sono costretti a fare gli straordinari per aiutare il proprio paese. Il rischio infortuni a causa delle partite ravvicinate è dietro l’angolo, e spesso se possibile anche le “superstar” preferiscono rimanere a riposo.

Questo è quello che deve aver pensato il ct del Belgio Domenico Tedesco a lasciare fuori Lukaku dalla lista dei convocati per la gara contro la Serbia. La partita tra Belgio e Serbia è infatti solo un’amichevole, motivo per il quale l’allenatore ha deciso di tenere a riposo uno dei suoi migliori uomini in vista di impegni più importanti.

Decisamente una buona notizia per Mourinho visto che Big Rom è uno dei calciatori con più minuti nelle gambe tra le fila giallorosse, ed un po di riposo non potrà che giovargli in vista degli impegni futuri.