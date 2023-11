Pagamenti illeciti e penalizzazione in classifica: stangata UEFA

Un nuovo caso coinvolge uno dei massimi club europei, ora a rischio penalizzazione. L’UEFA e la Federazione indagano su pagamenti illeciti delle passate stagioni.

Le vicende extra campo tornano ad intrecciarsi con quelle calcistiche, con la UEFA e la Federazione pronte ad intrecciare le indagini. Spunta l’ipotesi della penalizzazione in classifica, circostanza che la scorsa stagione ha riscritto la graduatoria della Serie A. la Juventus, nell’ambito degli sviluppi dell’inchiesta Prisma, lo scorso anno si è vista decurtare dieci punti in classifica. Il club bianconero è stato anche escluso dalla partecipazione alla Conference League in questa stagione. Ora un nuovo caso sta facendo rumore in Inghilterra.

Scattano nuove indagini in Premier League nei confronti del Chelsea. La squadra londinese, che quest’anno sta faticando in campionato malgrado l’assenza dalle competizioni europee, potrebbe subire una vera e propria stangata da parte della UEFA e della federazione. I Blues sono a rischio di penalizzazione in classifica, in seguito all’indagine che coinvolge la passata presidenza del club di Londra. Il patron del club dal maggio del 2022 è lo statunitense Todd Boehly, prima di lui c’è stato il lungo regno del magnate russo, Roman Abramovich.

Pagamenti illeciti e punti di penalizzazione per il Chelsea: Abramovich nel mirino della UEFA

Le indagini di UEFA e federazione riguarderebbero proprio la gestione del miliardario russo, proprietario del club per ben 19 anni, dal 2003 al 2022. Secondo quanto filtra dal Regno Unito il numero uno dei Blues avrebbe effettuato operazioni finanziarie illecite, causate dallo spostamento di alti capitali tramite fondi off-shore.

A fare un quadro della situazione è il sito Thesun.co.uk, che evidenzia come la UEFA abbia già sanzionato con una multa salata il club, nell’ambito del mancato rispetto del Fair Play Finanziario per quasi 10 milioni di euro. Ora nuove transazioni illecite sarebbero emerse negli scorsi anni, ed anche la Federazione calcistica britannica sta indagando, al pari dell’UEFA. Non è da escludere che il club londinese debba scontare una pesante penalizzazione in termini di punti in Premier League. Anche una nuova sanzione pecuniaria sembra all’orizzonte per il Chelsea, la palla passa agli investigatori federali.