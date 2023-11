Inchiesta UFFICIALE dopo gli insulti all’arbitro: la data della squalifica

Inchiesta UFFICIALE e insulti all’arbitro, c’è la data della squalifica. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Dopo un periodo non poco ricco di impegni e fattori di discussione, il calcio giocato è entrato da domenica scorsa in una parentesi di congedo, almeno sul fronte degli impegni di club. Al termine di un corpo di gare ravvicinate quanto importanti, infatti, sta andando in scena la terza sosta per le nazionali di questa stagione, cadente dopo il pareggio a reti bianche nel derby e prossimo a introdurre una fase di Serie A e impegni continentali che non poca valenza, anche in casa Roma, potrebbe prossimamente avere.

In attesa di comprendere cosa accadrà alla Nazionale di Spalletti, questi giorni hanno già saputo regalare diverse novità, con la concretizzazione della già annunciata pace tra il nuovo CT dell’Italia e lo storico capitano della Roma, Francesco Totti, avvenuta in queste ore di vigilia della partita dell’Olimpico. Come più volte evidenziato, poi, questo periodo potrebbe rivelarsi non poco importante anche ai fini della prossime calibrazioni societarie, in vista di un calciomercato invernale tutt’altro che lontano e destinato ad essere condotto anche in base alle valutazioni che dirigenza e società pondereranno dopo questa prima parte di campionato.

Arteta come Mourinho, multa e nota ufficiale dopo le accuse all’arbitro

Come detto, però, le novità non sono state poche nel corso di questi ultimi giorni e, proprio da uno dei campionati più importanti e affascinanti al mondo, arrivano evoluzioni e aggiornamenti ufficiali destinati a generare un’eco anche al di qua della Manica. In particolar modo, ci riferiamo alla decisione ufficiale annunciata dalla FA nel corso della serata odierna, rispetto all’atteggiamento del mister dell’Arsenal, Mikel Arteta.

Quanto fatto dal tecnico dei Gunners aveva in parte ricordato l’atteggiamento di Mourinho dopo la beffarda finale di Europa League di fine maggio, nei confronti di un Taylor che, anche nei mesi successivi, ha generato polemiche e discussioni per un arbitraggio non sempre felicissimo. Tornando ad Arteta, va ricordato che il 4 novembre, al termine della sconfitta contro il Newcastle per 1-0, aveva inveito contro gli ufficiali di gara e il VAR, definendoli una “disgrazia imbarazzante”.

Nella nota diramata dalla FA si legge come la sua condotta è stata reputata offensiva ed ha portato ad una multa alla quale il mister potrà rispondere e controbattere entro il prossimo 21 novembre.