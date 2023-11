Spalletti-Totti, pace fatta: incontro e abbracci tra i due – FOTO e VIDEO ASRL

Il CT della Nazionale e l’ex capitano della Roma si sono incontrati al ‘Bambin Gesù’ di Roma: clima disteso e abbracci. Foto e video dell’incontro.

La quiete dopo la tempesta. Come già anticipato dall’apertura ufficiale manifestata qualche settimana fa, Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono incontrati nel tardo pomeriggio al Bambin Gesù di Roma, salutandosi in modo molto caloroso.

Gli screzi passati sono ormai solo un ricorso. Il CT azzurro e l’ex numero 10 della Roma si sono abbracciati affettuosamente, scrivendo ufficialmente la parola fine ad una telenovela che ormai andava avanti da anni. Non si è trattata sicuramente di una circostanza banale. Oltre ai giornalisti presenti, infatti, l’incontro tanto atteso tra Totti e Spalletti è avvenuto anche in presenza di Gabriele Gravina, Gianluigi Buffon e Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente presidente della Federcalcio, capo delegazione della Nazionale e difensore del Napoli. Un pomeriggio che dunque non passerà sicuramente inosservato. Le luci dei riflettori erano tutte puntate sui due ex Roma, il cui incontro potrebbe aver certificato una volta per tutte un nuovo inizio del loro rapporto.