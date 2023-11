Calciomercato Roma, sfida in Serie A e gran ritorno: spunta il rossonero

Calciomercato Roma, c’è la fila in Serie A per l’ex bianconero: ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Non poche attenzioni saranno rivolte in casa Roma nel corso delle prossime settimane alle plurime questioni con le quali Tiago Pinto e colleghi dovranno interfacciarsi. L’obiettivo, come noto, resta quello di ovviare ad alcune delle questioni più importanti sia da un punto di vista dirigenziale che tecnico. Da un lato, certamente, andrà disambiguato il futuro di diversi tesserati, tra cui un Mourinho ad oggi legato alla Roma fino al 2024 e circa il quale, come in tanti altri casi, andranno condotte importanti valutazioni tra non molto tempo.

La posizione del tecnico è ad oggi chiara e lo vede ancorato senza dubbio al progetto dei Friedkin fino alla data sottoscritta e accettata nell’accordo coi Friedkin di circa due anni e mezzo fa. Sul vuoto che lo Special One potrebbe lasciare in panchina e le contromosse di un club che sa bene di non poter ovviare facilmente ad un’assenza così nobile ci sarà ovviamente tempo di parlare. Lo stesso discorso va condotto sulla posizione di chi, come Tiago Pinto, abbia fatto parte di un binomio connazionale insieme allo stesso José, contraddistinguendo uno spezzone importante del recente passato capitolino.

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per Kiwior: spunta anche la Fiorentina

Anche il GM della Roma, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, proprio come in un gioco di richiami e rimandi a Mourinho, è al centro di valutazioni che impediscono ad oggi di comprendere quale possa essere il suo futuro. Restando in quest’ottica di confronti, mentre il mister dovrà mantenere alta e vivida l’attenzione alle questioni di campo, non meno energie saranno prossimamente orientate da Pinto per l’affronto di questioni che con ogni probabilità potrebbero avere ripercussioni già sul mercato di gennaio.

Cosa accadrà in termini di investimenti dopo Natale non è cosa nota ma diverse situazioni contrattuali, unitamente a condizioni fisiche di alcuni giocatori, lasciano intendere come la Roma potrebbe approfondire discorsi e trattative che ben permettano di ovviare ad alcune delle defezioni più evidenti fin qui palesate. Non a caso, l’assenza di Smalling e la magrezza numerica nel reparto difensivo sta portando alla nascita di non poche osservazioni proprio su questo fronte.

Tra i diversi nomi monitorati per la difesa, come ormai noto, è spuntato anche l’ex conoscenza della Serie A, Jakub Kiwior. Come riferisce Firenze Viola, sull’ex Spezia ci sarebbe però anche la Fiorentina che ha messo nel mirino anche Theate del Rennes. Un dettaglio non trascurabile che arricchisce la competizione per un profilo accostato anche al Napoli.