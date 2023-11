Lukaku, addio Roma e terza esperienza in Serie A: non c’è solo la Juve

Lukaku, addio Roma e terza esperienza in Serie A: il nuovo ‘tradimento’ può avvenire così. Ecco cosa sta succedendo.

Se è vero che tanti aspetti andranno attenzionati in casa Roma nel corso di queste settimane e mesi prima del calciomercato invernale, è altrettanto giusto evidenziare l’importanza di un presente dai cui risultati e dalle cui evoluzioni potrebbero derivare decisioni di non trascurabile importanza, da plurimi punti di vista.

Come emerso dalle parole di Mourinho dopo il pareggio nel derby, ad esempio, è risultata chiara l’intenzione di voler arrivare in Champions League la prossima stagione, in vista di ripercussioni economiche che non poco aiuto fornirebbero ai Friedkin per l’organizzazione di una fase che tante novità potrebbe generare in casa Roma. La scadenza contrattuale del mister, attualmente fissata al 30 giugno 2024, unitamente a quella di Tiago Pinto e diversi giocatori sono solo alcuni degli ingredienti che potrebbero indurre a credere che dalla prossima estate diversi cambiamenti potrebbero toccare il mondo giallorosso.

Lukaku, addio Roma: le suggestioni Milan e Juve non possono esser escluse

Senza troppi voli pindarici o previsioni, è giusto evidenziare come l’attenzione principale sia adesso orientata ai prossimi impegni di campionato ma anche al calciomercato invernale, in vista del quale ai piani alti di Trigoria si pensa e riflette per poter perfezionare una squadra con non pochi margini di miglioramento.

Allargando il margine di orizzonte, si ricordi che, al di là delle scadenze contrattuali dei su citati e di giocatori come Rui Patricio o Spinazzola, i risultati e la condizione sportiva e tecnica della squadra potrebbe avere un peso anche sulle evoluzioni di carriera di nobilissimi nomi attualmente presenti nella Capitale. Tra questi, quello di un Romelu Lukaku che sta dimostrando tutto il proprio valore e che la Roma, previo il rispetto delle giuste condizioni e il raggiungimento di determinati risultati, intenderebbe seriamente trattenere.

Un profilo del suo calibro ha però già dimostrato nel recente passato di essere non poco incline ai cambiamenti e, come riferisce Sportitalia.it, il prossimo anno non è da escludersi una permanenza in Italia da parte di Big Rom, seppur lontano dalla Capitale. In particolar modo, Lukaku potrebbe finire anche al centro di valutazioni di altri top club come Juventus o Milan, consce di dover investire e valutare scenari proprio per nella regione offensiva.