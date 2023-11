Solo fallimenti dopo Mourinho: attenta Roma, non se ne salva uno

Solo fallimenti dopo Mourinho, la Roma deve fare attenzione perché ad oggi tra di loro non se ne salva neanche uno

Un’estate turbolenta quella della Roma e dei romanisti, caratterizzata da molte difficoltà, soprattutto a livello economico, che hanno rischiato di condizionare anche l’attuale stagione. Tiago Pinto è stato costretto agli straordinari, prima per rispettare i paletti imposti dalla Uefa, poi per portare nella capitale il tanto agognato centravanti.

Non era facile registrare a bilancio i 30 milioni di plusvalenze richiesto dalla Uefa, tuttavia il gm portoghese è stato bravissimo nell’andare vicino al centrare l’obbiettivo senza esser costretto a cedere alcun titolare, anche se forse per la fretta alcuni di questi calciatori sono stati ceduti ad una cifra leggermente più bassa.

Il mercato estivo è stato anche caratterizzato dagli addii di Roger Ibanez e Nemanja Matic, con il primo partito per oltre 30 milioni di euro per andare a giocare in Arabia, mentre il secondo ha lasciato la capitale per unirsi al Rennes, tuttavia a pochi mesi dalla chiusura del mercato si fatica ancora a dare una valutazione positiva al loro operato.

Solo fallimenti dopo Mourinho: non se ne salva uno

Il mercato estivo dunque è stato caratterizzato da diversi addi, tra chi è stato venduto in nome del Fair Play finanziario e chi invece sentiva di esser arrivato alla fine del ciclo con la Roma, ma come sta andando la stagione dei calciatori ceduti da Pinto?

Matic non sta brillando con il Rennes, con il quale finora ha collezionato 10 presenze, condite da 5 cartellini gialli, mentre sta andando decisamente peggio ad Ibanez in Arabia. Complice la poca competitività del campionato il brasiliano non ha brillato, risultando spesso tra i peggiori in campo, segnando addirittura due autogol.

Stesso discorso per Kluivert e Carles Perez, che non stanno brillando con Bournemouth e Celta Vigo, così come Shomurodov e Solbakken, ceduti a Cagliari e Olimpiakos. Anche i giovani non stanno brillando, con Missori che al Sassuolo viene chiuso proprio da un altro ex Roma, Matias Vina, mentre Volpato sta incidendo poco anche a causa del ruolo di mezzala che gli ha dato il suo nuovo mister. All’estero non sta andando bene neanche a Tahirovic, pagato 8,5 milioni dall’Ajax, che adesso si trova in piena lotta per non retrocedere.

Uno dei pochi che sta facendo bene è l’americano Reynolds, che si sta confermando sempre di più al Westerlo, mentre anche Darboe sta facendo non poca fatica con il Lask, soprattutto a causa dei contunui problemi fisici.