Contatti avviati, doppia risposta lampo: la Roma ora sa tutto

Dalla Spagna arrivano nuove conferme sull’effettivo interessamento della Roma. I contatti con i giallorossi hanno già portato ad un primo esito effettivo.

La volontà di migliorare una rosa che in questo primo scorcio di stagione è stata letteralmente falcidiata dagli infortuni soprattutto in alcuni reparti. La necessità di prestare sempre molta attenzione alla questione bilancio. In questa duplice morsa la Roma si prepara ad affrontare una sessione invernale di calciomercato nella quale il club giallorosso è chiamato comunque a rendersi protagonista.

L’incognita rappresentata dalle condizioni fisiche di Chris Smalling è un vero e proprio punto di non ritorno per le strategie giallorosse. In questo segmento della stagione José Mourinho è stato spesso chiamato a fare di necessità virtù per sopperire alle tante assenze nel reparto arretrato. Motivo per il quale il GM della Roma Tiago Pinto già da tempo sta scandagliando il terreno per provare a portare nella Capitale un rinforzo di valore per rimpolpare il pacchetto arretrato. La strada, però, è piuttosto ardua e fino a questo momento non si segnalano concrete aperture.

Calciomercato Roma, muro del Monza per Pablo Marì: la situazione

L’ultimo nome finito nei radar della Roma è infatti quello di Pablo Marì. Il trentenne centrale del Monza è legato ai brianzoli da un contratto in scadenza nel 2025. I sondaggi esplorativi effettuati dai giallorossi hanno portato ai primi effetti.

Stando a quanto riferito da Relevo, infatti, la Roma apprezzerebbe e non poco il profilo di Pablo Marì. A tal proposito, negli ultimi giorni si segnalerebbero i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra. Dal canto loro, il muro eretto dal Monza è piuttosto granitico. Sia il club che il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, giudicano Pablo Marì un vero e proprio punto di riferimento, in campo e come uomo spogliatoio. Ragion per cui, almeno per il momento, non sarebbero disposti a sedersi al tavolo delle trattative per negoziare la sua cessione. Vero è, però, che finora la Roma non ha avanzato alcun tipo di offerta ufficiale, limitandosi a tastare il terreno per saggiare la risposta dei brianzoli. Se questi sono i presupposti, la Roma potrebbe fare i conti con un vero e proprio Everest da scalare per riuscire ad acquistare Pablo Marì. Seguiranno aggiornamenti.