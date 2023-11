Clamoroso Lukaku: cifra fissata, resta in Serie A ma dice addio alla Roma

Calciomercato Roma, le big di Serie A non perdono di vista Lukaku: le ultime dall’Inghilterra parlano chiaro. Prezzo fissato e ‘nuova’ sfida per il bomber di Mourinho.

Tanti aspetti saranno posti alle attenzioni degli addetti ai lavori giallorossi nel corso delle prossime settimane, in vista dell’avvicinarsi del calciomercato invernale e, più in generale, di una rosa di situazioni che non potranno essere ignorate ancora a lungo da Tiago Pinto e colleghi. Proprio come lo stesso GM, infatti, diversi tesserati sono attualmente prossimi alla scadenza contrattuale con il club, Mourinho incluso.

Romelu Lukaku (Lapress) – asromalive.itParticolare attenzione, come noto, sarà rivolta proprio alla situazione dello Special One, sul quale gravano ancora tanti dubbi e incertezze e circa la cui permanenza nella Capitale non è possibile ancora sentenziare in modo positivo o negativo. In sostanza, bisognerà attendere per comprendere quelle che saranno le visioni dello Special One e le eventuali convergenze con i Friedkin, al fine di sottoscrivere un rinnovo che non pare però essere all’orizzonte. Il futuro prossimo potrebbe conferire non poche indicazioni da questo punto di vista, proprio mentre lo svolgimento della stessa stagione potrebbe apparecchiare le mosse societarie previste per la prossima estate.

Calciomercato Roma, prezzo fissato e doppio interesse per Lukaku: Juve e Milan restano vigili

Al netto delle decisioni che saranno ponderate con i giocatori, i dirigenti e l’allenatore attualmente in scadenza, infatti, in casa Roma si sa bene che l’ambizione deve continuare ad essere quella della crescita e dell’espansione del brand, oltre che dell’upgrade in ambiti sportivi.

In tale ottica, dunque, si leggano le ultime notizie relative al futuro di Romelu Lukaku, il cui arrivo a Roma è divenuto ennesima testimonianza dell’anelito su citato dei Friedkin, espresso già negli anni precedenti con approdi non meno nobili, tra cui quello di Dybala. In base ai risultati raccolti quest’anno, le consequenziali possibilità economiche del club e la progettualità degli addetti ai lavori, sarà possibile comprendere se si concretizzeranno i giusti margini per confermare la presenza del numero 90.

Per quest’ultimo, come noto, c’è stata già la fissazione del prezzo da parte del Chelsea che, nonostante il grande rendimento dell’ex Inter nella Capitale, non pare assolutamente intenzionata a continuare a puntare su di lui prossimamente. A Londra intendono, dunque, liberarsi quanto prima e in modo definitivo del belga, come si legge anche sulle colonne di Evening Standard.

Qui, oltre a ribadire il prezzo di 37 milioni di euro fatto dal Chelsea per il riscatto definitivo del giocatore, viene ricordata e ribadita anche la presenza di altre squadre italiane, tra cui Juventus e Milan, interessatesi anche nel corso della scorsa estate.