Sorteggio da incubo per l’Italia: adesso è UFFICIALE

Sorteggi fase finale Euro 2024, il verdetto UFFICIALE che chiude le porte alle residue speranze dell’Italia. Ecco cosa è successo.

Serviva un pari all’Italia contro l’Ucraina e alla fine gli Azzurri di Luciano Spalletti sono riusciti ad evitare la sconfitta. Al termine di una prestazione dai due volti, roboante nella prima frazione di gioco e in affanno nella ripresa, Chiesa e compagni non senza brividi finali sono riusciti a staccare il pass per le fasi finali degli Europei.

Tuttavia la cavalcata dell‘Italia non sarà affatto facile. In occasione dei sorteggi che si terranno il 2 dicembre ad Amburgo, infatti, gli Azzurri saranno inseriti in quarta fascia. Da pochi istanti, infatti, si è chiusa la la gara tra Croazia ed Armenia che ha visto imporsi la compagine di Dalic. In virtù della rete messa a segno da Budimir, la Croazia è riuscita ad archiviare positivamente la pratica. Relegata in quarta fascia, le chances che l’Italia debba fronteggiare un sorteggio difficile sono dunque molto elevate. Oltre agli spauracchi Spagna, Germania, Francia, Belgio, Portogallo ed Inghilterra in prima fascia, ecco tutte le squadre della seconda e della terza fascia contro cui potrebbero vedersela gli Azzurri:

FASCIA DUE: Ungheria, Danimarca, Albania, Romania, Austria, Turchia.

FASCIA TRE: Croazia, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda.