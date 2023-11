“Tutto merito di Mourinho”: il grande ex non ha dubbi

Roma, un posto in Champions League grazie a Mourinho: l’ex non ha dubbi, arriva l’annuncio in diretta. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le diverse scadenze contrattuali in casa Roma, unitamente all’avvicinarsi del calciomercato invernale, aiutano a mantenere vigile l’attenzione su plurimi aspetti, relativamente alla campagna acquisti e non solo. Ai piani alti di Trigoria c’è profonda consapevolezza di dover crescere e migliorare da diversi punti di vista, provando a cogliere le giuste occasioni di mercato. A ciò si aggiunga la necessità di apparecchiare nel migliore dei modi il terreno per la strutturazione del modus operandi da seguire a partire dalla prossima estate.

Terminato questo campionato, infatti, non pochi cambiamenti potrebbero verificarsi in casa Roma, relativamente all’organizzazione strutturale e della squadra per il prossimo ciclo, circa il quale restano ancora diversi dubbi, soprattutto relativamente al futuro di Mourinho e alla sua eventuale permanenza nella Capitale.

Roma, le parole di Tonetto su Mourinho e gli obiettivi stagionali

e gli attuali stalli sul rinnovo non fanno intravedere all’orizzonte le possibilità di una permanenza, non possono certamente escludersi novità e cambiamenti nel corso di una stagione che, indipendentemente dalle scelte prese, risulterà fondamentale per il percorso da intraprendere a partire dall’estate 2024.

Proprio sulla posizione di Mourinho e il cammino della squadra giallorossa nel corso di quest’anno, si è espresso il grande ex Roma, Max Tonetto, intervenuto su plurimi aspetti ai microfoni di Tv Play. A seguire alcune delle sue esternazioni più importanti.

“Mourinho è un allenatore di grande esperienza, ha ricreato entusiasmo ed i soldout allo stadio sono merito suo. L’importante è portare a casa risultati buoni, la Roma è spesso arrivata sesta o settimana. C’è un grande attacco e un posto in Champions, dunque, bisognerebbe trovarlo. La Roma non ha iniziato benissimo, poi pian piano si è sistemata ed ora è a ridosso della zona Champions. Ci sono le qualità per arrivare a lottare per un posto in Champions, sarà importante recuperare gli infortunati”.