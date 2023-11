“Il ragazzo è pronto”: Marcos Leonardo-Roma, Pimenta allo scoperto

Le parole di Rafaela Pimenta sulla situazione Marcos Leonardo non sono passate inosservate. Ecco quanto riferito sull’argomento.

Ad un passo dal vestire la maglia della Roma in estate, Marcos Leonardo ad oggi sembra essersi allontanato dai radar giallorossi. Dopo aver trovato l’accordo di massima con il calciatore nei mesi scorsi, infatti, Tiago Pinto ha preferito non affondare il colpo, valutando il da farsi.

Protagonista di prestazioni importanti con la maglia del Santos, il gioiello brasiliano sta trascinando il club paulista con giocate e gol di qualità. Segnali che non sono affatto passati inosservati tra gli addetti ai lavori. Prova ne sia l’interessamento per Marcos Leonardo ostentato da diversi club in Premier League e non solo. Stando alle indiscrezioni trapelate dalla Spagna nei giorni scorsi, infatti, anche il Real Madrid avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Dopo aver attirato su di sé anche i fari di diversi club dalla Bundesliga, non è escluso che la valutazione di Marcos Leonardo possa ulteriormente alzarsi, attestandosi al di sopra della soglia dei 20 milioni di euro richiesti dal Santos la scorsa estate.

Calciomercato Roma, Pimenta a TV PLAY su Marcos Leonardo: “Il momento giusto arriverà”

Ad ogni modo, al di là dei futuri sviluppi, la volontà dell’attaccante è chiaro. Come da lui ammesso in diverse circostanze, Marcos Leonardo vuole compiere il grande passo ed approdare in Europa.

Interpellata sull’argomento ai microfoni di TV PLAY nel corso del Social Football Summit, Rafaela Pimenta, che cura gli interessi di Marcos Leonardo, si è espressa così sull’argomento: “La Roma? Dovete chiedere al club giallorosso, il ragazzo è pronto: il momento giusto arriverà“. Pimenta ha poi speso due parole rispondendo alla domanda sulle condizioni psico-fisiche di Paul Pogba, attualmente fermo ai box dopo la positività al doping riscontrata anche nelle ultime contro-analisi effettuate: “Pogba? Dovreste chiedere a lui cosa pensa, lo vedo come sempre. Ottimista, motivato e un grandissimo lavoratore; si sta preparando ogni giorno e sarà pronto nel momento in cui sarà possibile”.