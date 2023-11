Marcos Leonardo-Roma, fissato il prezzo: “Accordo raggiunto col Santos”

Marcos-Leonardo-Roma, l’agente del calciatore ammette tutto sul futuro del suo assistito: “Accordo raggiunto col Santos”

La Roma e Tiago Pinto continuano a monitorare la situazione legata a Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano era stato individuato da Pinto in estate, e sembrava poter essere proprio lui il rinforzo giusto per andare a completare il pacchetto offensivo a disposizione dell’allenatore, ma poi qualcosa è cambiato.

Il Santos inizialmente aveva aperto ad una cessione ai giallorossi, ma il club brasiliano, che in quel momento non si trovava in una buona situazione a livello di classifica, ha deciso di non privarsi di un altro dei suoi giovani talenti, e cercare di fare di tutto per trattenerlo, in modo tale da cercare di migliorare la situazione in campionato.

La scelta è stata presa dalla società dopo che un altro grande talento aveva già raggiunto l’Europa, ovvero Daivid Washington, che si è unito ai Blues del Chelsea complicando di fatto la trattativa tra la Roma ed il club bianconero. La situazione adesso però è cambiata, per stessa ammissione del procuratore del calciatore, che durante un evento tenutosi allo Stadio Olimpico ha parlato così del suo assistito.

Marcos Leonardo alla Roma: le parole dell’agente

Raffaela Pimenta è l’agente del talento brasiliano Marcos Leonardo, che in estate era stato vicinissimo a vestire la maglia giallorossa. La Pimenta di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito ai microfoni di SkySport ecco le sue parole:

“Doveva restare quest’estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile. Ora è pronto per partire. Da brasiliana mi permetto di dire che i calciatori brasiliani hanno voglia di venire in Europa, so che c’è l’ambizione di giocare certe competizioni. Loro ne hanno, ma ad un certo punto un calciatore può avere voglia di giocare e vedere com’è il campionato italiano, la Champions League o l’Europa League questo è normale. Vedremo come andrà”.

L’agente ha poi continuato parlando del possibile arrivo alla Roma di Marcos Leonardo: “Verrà alla Roma? Sarebbe una domanda da fare ai giallorossi, ci sarà Tiago Pinto oggi pomeriggio. Quello che posso dire è che il giocatore è pronto a partire e stavolta c’è un prezzo fissato, non ci sarà bisogno di trattative lunghe, è stato raggiunto il giusto accordo col Santos. Doveva restare quest’estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile per aiutare la squadra e ora è pronto per partire”.