Niente Roma: firma a gennaio coi bianconeri

Calciomercato Roma, sfida in Premier League e interesse bianconero per l’attaccante: la scadenza del contratto non è più lontana. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni, come noto, stanno toccando anche il mondo Roma nel corso delle ultime settimane, contraddistinte da un certo corpo di attenzioni nei confronti di aspetti che, nei prossimi mesi, non potranno più essere ignorati. Diverse scadenze contrattuali tra le fila della prima squadra, unitamente alle situazioni di Tiago Pinto e Mourinho, costringono gli addetti ai lavori a fare chiarezza circa un futuro che resta ancora tutto da scrivere e che pare destinato a passare anche per quanto raccolto nel corso della seguente stagione.

Se l’attenzione di Mourinho e dei giocatori deve restare relegata al prato verde, dunque, ai piani alti di Trigoria sono consapevoli di dover iniziare a fare valutazioni e scelte da tanti punti di vista, calciomercato invernale compreso. Se è vero che le questioni più importanti e urgenti paiono riguardare aspetti come quelli relativi al futuro di Mourinho e Pinto, è altrettanto giusto evidenziare come novità non trascurabili potrebbero arrivare anche dopo Natale, quando l’apertura della campagna acquisti potrebbe rappresentare un momento ideale per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio per Calvert-Lewin

Proprio sul modus operandi di Pinto e colleghi nel mese di gennaio, importanti aggiornamenti potrebbero giungere dall’Inghilterra, sede di diversi elementi finiti anche nel mirino della Roma per rinforzare il reparto difensivo. Se la questione relativa al difensore sarà quella in grado di attirare le maggiori energie degli addetti ai lavori nelle prossime settimane, però, non va sottovalutata la particolare situazione in casa Everton che, di traverso, potrebbe toccare anche il mondo capitolino.

A fine anno, infatti, bisognerà capire anche il futuro di Lukaku e Abraham, rispetto ai quali seguiranno poi decisioni relative anche ad eventuali sostituti. La lista di centravanti accostata ai giallorossi la scorsa estate è stata tutt’altro che scarna e al suo interno è stato possibile inserire anche il nome di Calvert-Lewin, attaccante dell’Everton.

Come noto, il club anglosassone è alle prese con una delicata situazione in campionato, dopo la sottrazione di 10 punti in classifica e il rischio retrocessione per gli inadempimenti finanziari. Ecco, dunque, che diverse uscite potrebbero essere prossimamente giustificate. Sul giocatore su citato si segnalano diversi e nobili interessi, tra cui quello dell’Arsenal. Come riferisce Team Talk, però, il club più interessato e concretamente intenzionato ad ingaggiarlo risulta essere il Newcastle, che starebbe cercando di cogliere i giusti margini per chiudere l’operazione già a gennaio.