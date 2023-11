Roma, nuovo ribaltone Renato Sanches: l’esito degli esami

Roma, è arrivato l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Renato Sanches. Ecco quanto evidenziato da il ‘Corriere dello Sport’. Tutti i dettagli.

Tra i temi affrontati che tengono banco in casa Roma, la questione infortuni rappresenta inevitabilmente un argomento topico. Sono tante, infatti, le defezioni a cui José Mourinho ha dovuto far fronte in questo primo scorcio di stagione.

Tra i reparti maggiormente falcidiati da infortuni spicca sicuramente il centrocampo. A tal proposito, emergono novità importanti sulle condizioni di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è stato infatti sottoposto a nuovi esami per capire la natura dell’affaticamento muscolare patito nelle scorse ore. In un primo momento, infatti, si pensava che il centrocampista lusitano dovesse fermarsi per nuove noie muscolari. Ricordiamo che fino a questo momento Renato Sanches ha collezionato soltanto 6 presenze complessive, per una media di 20 minuti a partita.

Roma, infortunio Renato Sanches: escluse lesioni

Sotto questo punto di vista l’indiscrezione lanciata da ‘Il Corriere dello Sport’ cambia nuovamente le carte in tavola. Secondo quanto riferito, infatti, gli esami a cui si è sottoposto il calciatore avrebbero escluso ogni tipo di lesione. Il problema patito nelle scorse ore altro non sarebbe stato che un affaticamento muscolare.

Ragion per cui Renato Sanches tra venerdì e sabato potrà rientrare con i compagni ed essere a disposizione in vista del delicato impegno casalingo contro l’Udinese. Difficile un impiego dal primo minuto del portoghese. Più probabile, invece, che Mourinho possa considerare la mezzala ex Benfica come un eventuale jolly a cui ricorrere a gara in corso. Sospiro di sollievo, dunque, in casa Roma. Niente lesioni: Renato Sanches, salvo nuove ricadute, sarà a disposizione già contro l’Udinese. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.