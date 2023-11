Roma-Udinese, UFFICIALE l’arbitro: Mou non può credere ai suoi occhi

Roma-Udinese, designato ufficialmente il direttore di gara per la sfida dell’Olimpico: Mourinho non può crederci

Lasciata alle spalle la sosta dovuta alle nazionali è tempo di ricominciare a pensare alla Roma. Fortunatamente per i tifosi l’Italia è riuscita ad agguantare la qualificazione ai prossimi Europei, anche se non senza qualche difficoltà che rischia di compromettere il percorso in estate.

La formazione di Spalletti sarà infatti in quarta fascia, il che implica un girone di ferro con almeno due squadre allo stesso livello degli azzurri, se non un gradino sopra. Così come l’Italia anche la Roma di Mourinho non si trova certo in una situazione facile, con tre lunghezze da recuperare sul Napoli quarto, ma anche tanta concorrenza per un posto in Champions League.

La prossima sfida per i giallorossi sarà domenica alle 18 allo stadio Olimpico contro l’Udinese, per la gara è stato già designato ufficialmente l’arbitro che dirigerà il match, e Mourinho non può credere ai suoi occhi.

Roma-Udinese UFFICIALE la scelta dell’arbitro: ecco i precedenti

La Roma di José Mourinho è chiamata a tornare alla vittoria dopo le deludenti prestazioni di questa prima parte di stagione, nella quale hanno collezionato diverse sconfitte che hanno pregiudicato il cammino sia in campionato che in Europa League, dove i giallorossi si trovano momentaneamente al secondo posto del girone dopo la pesante sconfitta di Praga contro lo Slavia.

Nelle ultime tre partite in campionato invece Pellegrini e compagni sono riusciti a trovare la vittoria solo contro il Lecce in casa, pareggiando contro la Lazio e perdendo a Milano contro l’Inter. Contro l’Udinese ci sarà la possibilità di tornare a vincere, ma sarà importante non sottovalutare l’avversario, per non rischiare cali di concentrazione che possono compromettere il risultato finale.

Per questa sfida è stato designato l’arbitro Luca Massimi, originario di Termoli. Con lui alla direzione di gara la Roma ha un solo precedente, un Roma-Cremonese finito 1-0 per i giallorossi, in cui incredibilmente gli uomini di Mourinho, noti per la loro grinta e la loro cattiveria agonistica, sono riusciti a portare a casa i tre punti senza avere contro neanche un cartellino giallo. Davvero una rarità da quando c’è Mourinho in panchina. Dopo alcune designazioni negative e – a detta di Mourinho – ammonizioni che sembravano quasi “pilotate”, c’è la speranza che con Massimi ci sia un arbitraggio all’altezza e senza recriminazioni dall’una e dall’altra parte.