Scout al lavoro per il gioiellino, c’è anche la Roma: sfida a Inter e Juve

Calciomercato Roma, corsa a quattro in Serie A per il talento che ha stregato anche Inter e Juventus. Occhio alla Premier League, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le risposte oscillanti tra diplomazia e precauzione, spese da Mourinho e Pinto nel corso di queste ultime ore, si collocano all’interno di un momento a dir poco importante e particolare per il mondo Roma tutto. In quel di Trigoria, infatti, dopo aver ritrovato una discreta continuità in seguito alle difficoltà di inizio anno, si sta mantenendo alta e vivida l’attenzione sul presente, alla luce delle tante implicazioni che i risultati raccolti a inizio stagione potrebbero riversare negli apparecchiamenti della stagione futura.

Nel pomeriggio odierno, come si ricorderà, Tiago Pinto ha non casualmente glissato le risposte relative alla sua attuale condizione contrattuale, dicendosi di fatto interessato unicamente al presente e alla progettualità in corso in casa Roma, dove il GM ha riconosciuto la presenza di un lavoro importante e felice per le strategie e la salute del club, finalizzate ad un miglioramento che, anche nel prossimo futuro, indipendentemente dai suoi tesserati, dovrà continuare a garantire crescita ed equilibrio alla società dei Friedkin.

Calciomercato Roma, scout al lavoro e sfida europea per Gloukh

Il modus operandi di quest’ultima è apparso ormai chiaro, come emerso dalle tante attenzioni rivolte alla sostenibilità finanziaria e, al contempo, all’equilibrio tra quest’ultima e l’anelito al miglioramento tecnico e commerciale del brand e del mondo Roma tutto. La strada, dunque, sembra ormai tracciata destinata, però, prossimamente a passare da un’operatività che permetta di puntare anche su nuovi elementi da plasmare e far crescere nella Capitale, attingendo da nobili bacini europei.

Non ci riferiamo solo al percorso fin qui compiuto da Mourinho con i giocatori della Primavera quanto, piuttosto, al tentativo di fare investimenti importanti anche su giovani ma già consolidati elementi. In tale ottica, dunque, si leggano gli ultimi aggiornamenti di TuttoMercatoWeb.com, che ha inserito anche la Roma nella lista delle interessate a Oscar Gloukh.

A segno due volte in campionato con la maglia del Salisburgo fin qui e distintosi per belle prestazioni in Champions contro l’Inter, l’israeliano è stato monitorato dal vivo dagli scout giallorossi, oltre che della stessa Inter e di Milan e Juventus. La giovane età e le qualità fin qui sciorinate hanno attirato anche gli interessi della Premier League, laddove non si sta trascurando un profilo che pare, comunque, destinato a grandi e importanti palcoscenici tra non molto tempo.