Dal Bayern alla Roma: via libera Pinto

Dal Bayern alla Roma, via libera per Pinto. Le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra parlano di una possibile cessione ma non ai bavaresi

La sua partenza a gennaio, in prestito ovviamente, è ancora possibile. E dall’Inghilterra spiegano che ormai una di quelle che sembrava potesse essere una via d’uscita per il giocatore non è più percorribile. E la Roma in questo modo rimane ovviamente in gioco, sperando di sfruttare quelli che sono gli ottimi rapporti tra i due club. E su questa considerazione non ci possono essere davvero dubbi.

Il nome in questione è quello di Chalobah, difensore del Chelsea che con Pochettino – anche per via di un infortunio – non ha mai debuttato in stagione che secondo il football.london non ha nessuna possibilità di andare al Bayern Monaco a gennaio, nonostante anche Tuchel, tecnico dei tedeschi, ne abbia apertamente parlato al club. Porta chiusa quindi, anche se effettivamente non si entra nei dettagli di questa scelta, ma tant’è, prendiamo per buono quello che viene scritto con zero possibilità di un suo passaggio in Bundesliga.

Dal Bayern alla Roma, la situazione Chalobah

E come detto prima la Roma in questo caso rimane in corsa per il difensore anche perché più passa il tempo e più sembra difficile riuscire a rivedere in campo Smalling, ancora out, e che adesso ha pure stufato Mourinho che ha perso la pazienza. Insomma, serve un innesto almeno in difesa e l’occasione Chalobah rimane viva. Certo, anche lui per ora non sta benissimo sotto l’aspetto fisico, però potrebbe accelerare i tempi di recupero anche perché rischia, rimanere ai Blues, di non giocare per tutta la stagione.

Gennaio si avvicina e di conseguenza si avvicinano anche le possibilità di andare a chiudere le operazioni. E la Roma per raggiungere la Champions qualche volto nuovo lo deve trovare. Non in attacco, ma sicuramente in difesa e forse anche in mezzo al campo visto che pure Renato Sanches ormai è più fuori che dentro. Pinto ha quasi subito, purtroppo, perso la scommessa con il connazionale.