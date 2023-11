Dalla Juve alla Roma, pole position Pinto: il piano per gennaio

Calciomercato Roma, Pinto in pole position nella sfida che coinvolge anche la Juventus: arriva così il ‘nuovo’ Kanté.

Non poche volte il club giallorosso ha saputo distinguersi in questi anni per operazioni importanti e anche inattese, come testimoniato anche dai nobilissimi approdi di elementi quali Lukaku o Dybala, in grado di corroborare una rosa che ha rasentato lo scorso anno la seconda vittoria continentale di fila, risultando adesso nel pieno di una stagione che può ancora offrire tanto e, al termine della quale, non poche novità potrebbero toccare il mondo societario tutto.

Se questioni come quella relativa al rinnovo di Mourinho o di Tiago Pinto sono state fin qui glissate anche da un punto di vista mediatico da parte dei diretti interessati, ai piani alti di Trigoria non si è certamente persa consapevolezza rispetto all’esigenza di dover plasmare la rosa in vista del prossimo futuro, a partire dal mese di gennaio. Come noto, dopo Natale in molti si attendono almeno un intervento finalizzato al corroboramento del reparto difensivo, finalizzato al miglioramento di un reparto e di una squadra che ha ancora tanto da raccogliere nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, pole position Pinto per Diarra

A partire dal mese di giugno, poi, tanti cambiamenti, come detto e come preventivabile, potrebbero riguardare il mondo giallorosso tutto. In tale ambito, gli aggiornamenti più importanti sono destinati a toccare soprattutto le questioni relative ai contratti di chi, come allenatore o GM, sia in scadenza, senza ovviamente dimenticare delle diverse imminenti scadenze anche tra le fila dei calciatori.

Più in generale, anche in base a quanto raccolto nel corso di questo campionato, si deciderà di intervenire e lavorare in un determinato modo, coerentemente all’osservazione di paletti e varianti che ad oggi non è ancora del tutto semplice preventivare. Come ammesso dallo stesso Tiago Pinto, però, la Roma è già in questa fase vigile e attenta al futuro e, proprio da tale punto di vista, non sfuggano gli aggiornamenti di Calciomercatonews.com.

Stando a quanto riportato, infatti, i giallorossi sarebbero tra i più vicini all’ingaggio di Habib Diarra, giocatore dello Strasburgo paragonato da molti a Ngolo Kanté e finito non casualmente, negli ultimi mesi, anche nel mirino del Chelsea. In Serie A piace molto alla Juventus di Giuntoli, inseritasi in una gara che vede, comunque, la Roma favorita e intenzionata ad avanzare tentativi di affondo già a gennaio, verosimilmente sulla base di un prestito con diritto di riscatto.